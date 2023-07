MIK Celje omogočil nepozabne počitnice na Debelem rtiču že več kot 2.100 otrokom

Oglasno sporočilo

MIK Celje je omogočil nepozabne počitnice na Debelem rtiču že več kot 2.100 otrokom. Foto: MIK d.o.o.

V vseh letih so s svojim družbeno-odgovornim delovanjem poletne počitnice omogočili več kot 2.100 otrokom iz socialno šibkih družin. "V našem podjetju se zavedamo, da z dobrima delom in poslovanjem vplivamo na kakovost življenja v družbi in okolju, v katerem ustvarjamo. Ko vidimo zadovoljne in sproščene obraze najmlajših članov družbe, to predstavlja veliko motivacijo tako za naše podjetje kot tudi za zaposlene. V njihovi sreči in veselju najdemo neprecenljiv navdih za nadaljnje delo in prizadevanje," je poudaril lastnik in generalni direktor MIK Celje Franci Pliberšek.

Otroci, stari med šest in 14 let, lahko vsako leto preživijo tedenske počitnice na Debelem rtiču. V MIK Celje skupaj s svetovalnimi službami slovenskih osnovnih šol od januarja do marca skrbno izbirajo učence in igrače. Vsako leto sodelujejo pri oblikovanju programa letovanja in organizaciji spremstva za prevoz otrok. Pridružijo se tudi vzgojiteljem na letovanju, kjer prevzamejo vlogo dodatnih pomočnikov in animatorjev otrok. Za pestro zabavo in bogato izkušnjo otrok skrbi kar deset vzgojiteljev in pedagoški vodja, ki pripravijo raznolik program dejavnosti. V ceno letovanja so vključeni avtobusni prevoz iz domačih regij otrok, polni penzion in bivanje na Debelem Rtiču ter enodnevni izlet po slovenski obali.

Otroci so se direktorju podjetja MIK Celje Franciju Pliberšku iskreno zahvalili za dobra dela. Foto: MIK d.o.o.

MIKova karavana otroškega smeha je veliko več kot samo donacija eni od dobrodelnih organizacij. Njihov glavni cilj je pričarati nepozabne počitnice, polne zabavnih dogodivščin, saj tretjina otrok še nikoli ni bila na morju. Otroci so ves dan vključeni v pester program. Udejstvujejo se lahko v ustvarjalnih in športnih delavnicah, družabnih igrah, skupinskih animacijah, pustolovskih pohodih, se kopajo na plaži in v bazenu ter preživijo rokometni dan z rokometaši Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško.

"Naša velika želja je, da s tem projektom vzbujamo pri svojih zaposlenih, strankah in poslovnih partnerjih empatijo do socialno šibkejših ter spodbujamo proaktivno in odgovorno delovanje v naši družbi. Med cilji MIKove karavane otroškega smeha sta tudi ozaveščanje javnosti o pomenu pomoči socialno šibkejšim in spodbujanje slovenskega zasebnega gospodarstva k podobnim projektom," je zaključil Franci Pliberšek.

Direktor podjetja MIK Celje je skupaj s predsednico Rdečega križa Slovenije Ano Žerjal ob 10. obletnici MIKove karavane na Debelem rtiču zasadil drevo prihodnosti, ki simbolizira predanost podjetja dobrodelnosti in družbeni odgovornosti. Dogodek v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije je spremljal bogat program s sprejemom in pogostitvijo, uvodnim nagovorom predstavnikov MIKove karavane, slavnostno podelitvijo bona in nastopom otrok.

Za glasbeno poslastico je poskrbela skupina Bepop, otroke pa je obiskala tudi izjemna slovenska judoistka in olimpijska zmagovalka Tina Trstenjak.

Direktor podjetja MIK Celje je skupaj s predsednico Rdečega križa Slovenije Ano Žerjal zasadil drevo prihodnosti. Foto: MIK d.o.o.

Podjetje MIK Celje s projektom MIKova karavana otroškega smeha pomemben del svojega časa in sredstev namenja pomoči socialno šibkejšim članom naše družbe. Tako že vsako leto na morske počitnice odpeljejo več kot 100 otrok, starih med šest in 14 let, iz socialno šibkih družin. Z njimi je na morje odšlo več kot dva tisoč otrok iz vse Slovenije.

Naročnik oglasnega sporočila je MIK, D. O. O.