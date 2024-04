Metliški policisti so izsledili štiri osumljene poškodovanja grobov in tatvin na pokopališču Svetice na Hrastu pri Jugorju. Med ogledom kraja kaznivega dejanja so ugotovili, da so storilci z namenom tatvine s 25 grobov odtujili nagrobno opremo in najemnikom grobov povzročili premoženjsko škodo, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Dodali so, da so dejanja osumljene štiri osebe, stare 57 let, 18 let, 16 let in 15 let, iz dveh naselij v okolici Metlike. Enemu od osumljencev so ukradene predmete s pokopališča zasegli.

Foto: PU Novo mesto Policisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin kaznivih dejanj, po zaključeni preiskavi bodo na okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo, so še navedli na Policijski upravi Novo mesto.