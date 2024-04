Šestindvajsetletnik bežal pred policisti

Celjski policisti so v preteklem tednu obravnavali 26-letnega voznika, ki je z neodgovornim in objestnim ravnanjem ogrožal sebe ter druge udeležence cestnega prometa. Na opozorila policije se ni odzival in je bežal pred patruljo. Njegova pot se je končala na razmočenem travniku, kamor je zapeljal z vozilom.

Policista Policijske postaje Celje sta kršitelja opazila na območju Vojnika. Ko sta se mu približala, ju je 26-letnik obvozil, trčil v eno od tam parkiranih osebnih vozil in odpeljal v smeri Višnje vasi.

Med divjo vožnjo in bežanjem pred patruljo je večkrat huje kršil cestnoprometne predpise. "Med drugim ni upošteval semaforjev, vozil je z neprilagojeno hitrostjo in ogrožal pešce, vozil je po levi strani vozišča, z vožnjo ogrožal delavce, ki so na relaciji proti Dobrni urejali vozišče, ter nasproti vozeče voznike. Prav tako ves čas vožnje ni upošteval znakov policistov," so sporočili celjski policisti.

Tik pred Dobrno je z vozišča zapeljal na makadamski odcep in vožnjo nadaljeval po gozdni cesti, nato pa z vozilom obtičal na razmočenem travniku.

Šestindvajsetletniku so vozilo zasegli in ga kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.