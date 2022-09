Ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga je načrtovala vlada Roberta Goloba, ne bo, je v pogovoru za STA razkril Luka Mesec in dodal, da bo ostal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na ta resor pa bodo prenesena področja stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in ekonomske demokracije, je napovedal. Ministrstvo za solidarno prihodnost bi bilo po njegovih besedah smiselno ustanoviti ob začetku mandata, po vsem tem času pa za to ne vidi več smisla. Nova sprememba bo sicer zahtevala ponovno spremembo zakona o vladi.