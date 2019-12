Med srečanjem slovenske in hrvaške policije v Muro poleteli kapi #video

Na mostu čez Muro pri Petišovcih je bilo tradicionalno srečanje slovenskih in hrvaških policistov. Pridružila sta se jim tudi župana Lendave in Murskega Središča, z mostu pa sta tokrat v Muro odleteli kar dve policijski kapi.

Če leto 2019 zaradi arbitražnega spora ne prinaša pomiritve v slovensko-hrvaških odnosih na politični šahovnici, pa policisti na južni meji z obeh strani Mure dokazujejo, da pri svojem delu vsakodnevno presegajo nesoglasja politikov in igrajo kot ena ekipa.To dokazujejo tudi s prednovoletnim metanjem policijske kape v reko Muro.

Na mostu čez Muro pri mejnem prehodu Petišovci se srečujejo že od leta 1992. Od takrat kapo s slovenskim in hrvaškim napisom v reko, ki združuje, simbolno vržejo vsako leto. Navdihujočo tradicijo so zaradi spornih odločitev z arbitražo sicer prekinili za štiri leta, lani pa so jo ponovno obudili.

Metanje policijske kape z mostu je tradicija slovenskih policistov, zaposlenih na postaji mejne policije Petišovci, in hrvaških policistov, zaposlenih na policijski postaji Mursko Središče. To počnejo od leta 1993, ko je prvo kapo ob srečanju na mostu odnesel veter, zatem pa so jo Muri izmenično podarjali slovenski in hrvaški policisti. Foto: STA

Po besedah predstavnikov obeh policij je njihovo sodelovanje dobro, morebitne težave pa rešujejo sproti. Na samem prehodu, ki ga letno prečka okoli tri milijone potnikov, so letos prijeli dva migranta, ki sta hotela v Slovenijo. Na zeleni meji jih je več, vendar v primerjavi z drugimi policijskimi upravami ne veliko.

O sožitju ljudi in dobrem sodelovanju, letos nadgrajenem s podpisom listine o sodelovanju, sta govorila tudi župana Lendave in Murskega Središča Janez Magyar in Dražen Srpak. Magyar je ob tem dejal, da se trudijo občanom z obeh bregov Mure čim bolj olajšati pot na eno ali drugo stran, in napovedal še boljše sodelovanje na vseh področjih. Zlasti pri varovanju okolja, saj je ob Muri razglašen biosferni rezervat pod okriljem Unesca.

Preberite tudi: