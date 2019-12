Panika na Obrežju: evakuirali in za ves promet zaprli mejni prehod

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je sporočila, da je mejni prehod za mednarodni promet Obrežje zaradi varnostnega dogodka evakuiran in do preklica zaprt za ves promet v obe smeri. Omejen je tudi promet na avtocesti do Obrežja. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za bombni preplah.