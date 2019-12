Policisti na avtocesti lovili pijanega voznika

Več policijskih patrulj je včeraj na gorenjski avtocesti dlje časa lovilo voznika osebnega vozila, ki ni hotel ustaviti. Ko jim je vendarle uspelo, so ugotovili, da je vozil pijan brez vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli.

Kranjski policisti so včeraj ponoči na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane dlje časa poskušali ustaviti voznika osebnega avtomobila, ki ni upošteval policijskih navodil. Več policijskih patrulj ga je ustavilo šele na območju Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Voznik ni imel vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,87 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so mu avtomobil zasegli.

Pretekli konec tedna obravnavali šest pijanih prekrškarjev

Kranjski prometni policisti so sicer včeraj obravnavali tri voznike pod vplivom alkohola in enega brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vožnjo so prepovedali voznikom z 0,54, 0,72 in 0,97 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, vozniku brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa so zasegli osebni avtomobil.

Dva pijana voznika so obravnavali tudi škofjeloški policisti. V izdihanem zraku sta imela 0,45 in 0,46 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Proti vsem šestim potekajo prekrškovni postopki, so sporočili s PU Kranj.

Zasegli še dve vozili

Pretekli konec tedna so policisti vozilo zasegli v še dveh drugih primerih, in sicer obakrat v kombinaciji vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,33 in 0,87 mg/l).

Policija voznike poziva, naj vozijo trezni in s svojimi dejanji ne ogrožajo drugih.