Matjaž Štandeker dobil tožbo proti Bojanu Požarju

Matjaž Štandeker je vložil kazensko zasebno tožbo proti Bojanu Požarju zaradi prispevka na spletnem portalu Pozareport.si, v katerem je ta na začetku lanskega leta pisal, da naj bi bila Arsenovič in Štandeker med preprodajo poslovne stavbe med letoma 2014 in 2016 podkupila bančnike iz Deželne banke Slovenije (DBS), piše STA.

Ni bilo podlage za kazensko ovadbo

Mariborski župan Sašo Arsenovič je v takratnem odzivu na to pisanje poudaril, da gre za lažne obtožbe izrazito politično motiviranega medija oz. poraženega tekmeca na volitvah. Štandeker pa se je odločil za pot na sodišče.

Domnevno sporno prodajo poslovne stavbe je preverila tudi policija, a, kot danes piše Večer, so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) po preučitvi pridobljene dokumentacije zaključili, da ni podlage za podajo kazenske ovadbe, in so predkazenski postopek zaključili s poročilom. Na podlagi tega se je tudi Specializirano državno tožilstvo odločilo, da ni bil podan utemeljen sum, da bi neznani storilec storil naznanjeno kaznivo dejanje, še piše časnik, še navaja STA.

Požar napovedal pritožbo

Na odločitev sodišča se je odzval tudi Požar. Kot je zapisal na portalu Pozareport.si, so tožbe sestavni del novinarskega in medijskega posla, še zlasti takrat, ko oziroma če sta novinar ali medij dobesedno specializirana na razkrivanje spornih zakulisij politično-poslovne ali kakšne druge scene, povezane s porabo (še bolje rečeno) zlorabo javnega denarja in objavljanje prikritih umazanij slovenske tranzicije.

Foto: Ana Kovač V nadaljevanju nato zapiše, da je resna težava v tem, da so v Sloveniji še vedno možni kazenski procesi zaradi novinarskega dela. "A kljub temu oziroma prav zato se mediji in novinarji tožb, tudi kazenskih, ne smemo ustrašiti ali se jih bati. Treba je samo zdržati in iz vsega tega iziti še močnejši. Kar se mene tiče, jaz to že dokazano zmorem," pojasnjuje Požar v zapisu.

Kot je še zapisal, pri zadevi Štandeker-Arsenovič ni šlo za poročanje o nekem zasebniku ali "prijatelju Saše Arsenoviča," saj je bil Štandeker v času objave obeh spornih člankov javni funkcionar. "Javnost pa ima vso pravico vedeti, kdo je politična ekipa, ki je takrat začela voditi Maribor, drugo največje mesto v državi, še zlasti zato, ker so obstajali utemeljeni sumi in celo dejstva, da sta bila Štandeker in Arsenovič vpletena v sporne in nezakonite posle, novinarji pa imamo dolžnost vse to razkrivati in objavljati. Sicer pa sta vse to, kar sem takrat poročal in objavil jaz, preiskovala tudi policija in državno tožilstvo," še dodaja.

Kot piše Požareport, je po objavi dveh spornih člankov Matjaž Štandeker vložil štiri tožbe, dve kazenski in dve odškodninski, slednji dve se nista še začeli. "Vloženi kazenski tožbi sta mi očitali kar tri kazniva dejanja, obrekovanje, žaljivo obdolžitev in razžalitev, kar pa pravno ni možno in bi sodnica morala že samo zato obe tožbi zavrniti. Ker pa jih ni, je Štandeker med postopkom sam umaknil obtožbi za obrekovanje in žaljivo obdolžitev ter mi očital zgolj razžalitev. Na koncu pa je sodnica vse po svoje obrnila na glavo in me obsodila za žaljivo obdolžitev," med drugim pojasnjuje požar in dodaja, da zdaj čaka, kako bo sodnica dve sodbi pisno obrazložila, "da bomo pravzaprav sploh (iz)vedeli, pri čem tukaj smo, in potem seveda sledi že napovedana pritožba. Kakorkoli, pravna bitka zaradi teh dveh člankov se šele prav začenja, ..." še za konec sklene Požar.