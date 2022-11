Martinovanje terjalo svoj davek: policisti odvzeli preko tristo vozniških dovoljenj

Policisti so v času martinovanja med 7. in 13. novembrom na območju celotne države izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. V sklopu akcije Slovenija piha 0,0 so odredili 16 tisoč alkotestov, policisti so odvzeli 366 vozniških dovoljenj in pridržali 23 voznikov, so za STA sporočili z Generalne policijske uprave.

Med opitimi vozniki so policisti zabeležili 279 kršiteljev z več od zakonsko dovoljene meje 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (mg/l) in manj kot 0,52 mg/l, za kar je zagroženo z med 300 in 900 evri globe in od štiri do 16 kazenskih točk. Zabeležili so tudi 131 kršiteljev z več kot 0,52 mg/l, za kar je zagroženo najmanj 1.200 evrov globe in 18 kazenskih točk, čemur sledi odvzem vozniškega dovoljenja in prepoved nadaljnje vožnje, določa zakon o pravilih cestnega prometa.

Na območju Policijske uprave (PU) Koper so z alkotestom preizkusili 1.720 voznikov in odkrili 28 kršiteljev z manj kot 0,52 mg/l in 28 kršiteljev z več kot 0,52 mg/l. Poleg alkotestov so štirim voznikom odredili še strokovni pregled za alkohol, enega pa so zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali.

Na območju PU Nova Gorica so preizkus odredili 767 voznikom in odkrili 22 kršiteljev z manj kot 0,52 mg/l in 12 voznikov z več kot 0,52 mg/l. Enemu vozniku so novogoriški policisti odredili strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, dvema pa strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Enega voznika so zaradi opitosti pridržali.

Na območju naselja Dobrovo v Goriških Brdih pa so v nedeljo nekaj minut po polnoči ustavili 43-letnega državljana Italije, ki mu je preizkus z alkotestom pokazal kar 1,17 mg/l. Policisti so zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Gorenjski policisti so odredili 1.057 preizkusov alkoholiziranosti, ki so pri 16 kršiteljih pokazali manj od 0,52 mg/l in pri štirih več. Odredili so še osem strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, so sporočili iz PU Kranj.

Štajerski policisti pa so v sobotnem poostrenem nadzoru z indikatorji alkohola preizkusili 284 voznikov. Pri 11 kršiteljih je naprava pokazala vsebnost alkohola, manjšo od 0,52 mg/l, pri dveh pa višjo. Enega voznika so pridržali, enemu pa odredili strokovni pregled, so dodali na PU Maribor.