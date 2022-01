Marko Noč: Včasih imam občutek, da se borim z mlini na veter #video

Predsednik države Borut Pahor je danes podelil državna odlikovanja. Med pustošenjem omikrona so red za zasluge prejeli trije zdravniki, strokovnjaki vsak na svojem področju. Aleš Blinc za delo na področju srca in ožilja ter za velik prispevek k preventivi in razumevanju teh bolezni, Aleksander Merlo za uvajanje novih uspešnih pristopov na področju porodništva in Marko Noč za delo na področju intenzivne interne medicine in glasno skrb za delovanje zdravstva.