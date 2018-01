Marjan Šarec sestavlja ekipo za volitve. Vabil naj bi tudi člane SD.

Do parlamentarnih volitev, ki bodo najverjetneje v začetku junija, je manj kot pol leta in v ozadju se je že začela politična tekma. Po naših informacijah si je Marjan Šarec, ki ga javnomnenjske ankete uvrščajo visoko, zaželel nekatere župane iz vrst SD.

Čez manj kot šest mesecev bomo imeli v Sloveniji najverjetneje prve redne parlamentarne volitve po desetih letih. Pred tem so volivci dvakrat na volišča odšli predčasno.

Marjan Šarec naj bi se želel okrepiti s člani SD

V ozadju se je že začela tekma za čimboljši prihod v ciljno ravnino. Po naših informacijah so Marjan Šarec in njegova ekipa že novačili nekatere župane iz vrst Socialnih demokratov. V stranki, ki jo vodi Dejan Židan, trenutno vodijo 20 slovenskih občin.

Šarec: Županov nismo vabili

"Nismo vabili nobenega župana iz stranke SD," pa navedbe zanikajo v Listi Marjana Šarca, ki jo je zadnja anketa Dela uvrstila na drugo mesto. Kandidatne liste še niso oblikovali, sestavljajo pa program, ki bo "kratek in operativen". "Opraviti moramo še evidentiranje znotraj stranke," dodajajo.

Prebežniki iz SMC?

Po parlamentarnih hodnikih se medtem govori, da nekateri poslanci SMC razmišljajo o prestopu v katero od drugih strank, tudi k Šarcu.

Poslanec SMC Kamal Izidor Shaker zanika navedbe, da si želi prestopiti v Listo Marjana Šarca. Foto: STA "Eden od poslancev mi je v pogovoru povedal, da se nekateri člani SMC pogovarjajo o tem, da bodo zamenjali stranko in odšli v katero drugo," nam je povedal vir ter dodal, da si tako verjetno "dvigujejo ceno".

Najglasneje se je v zadnjem času med mogočimi prestopi omenjalo ime Kamala Izidorja Shakerja, ki pa je za Siol.net povedal, da te informacije ne držijo.

SMC je na zadnjih volitvah dobila visoko 34,5-odstotno podporo (36 poslanskih sedežev), zadnja javnomnenjska anketa pa ji kaže le osemodstotno podporo.

Za dodatna pojasnila smo se obrnili tudi na SMC. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Z rezultati javnomnenjskih anket se ne obremenjujejo

Lista Marjana Šarca po javnomnenjskih raziskavah kotira zelo visoko. Na vprašanje, kaj pravi o spodbudnih napovedih, Šarec odgovarja, da je njihov cilj "vstop v parlament s čim več odstotki, s samo uvrstitvijo se ne obremenjujemo in to prepuščamo volivcem na sam volilni dan".

V zadnji javnomnenjski anketi je prvo mesto pred Listo Marjana Šarca zasedla SDS. Bi Šarec z njo oblikoval veliko koalicijo? "Vprašanje je, kdo bo po volitvah velik," odgovarjajo.

Decembra na volitvah "namučil" Boruta Pahorja

Šarec je odhod na parlamentarne volitve napovedal decembra lani, potem ko je v predsedniški tekmi "namučil" Boruta Pahorja. Ta ga je za podaljšanje predsedniškega staža v drugem krogu porazil z nekaj več kot 53 odstotki proti slabim 47 odstotkom.

Huda konkurenca v Kamniku

Še vedno aktualni župan Kamnika bo imel v svojem volilnem okraju hudo konkurenco. Za glasove se bo pomeril s članom Nove Slovenije Matejem Toninom in članom SDS Alešem Hojsom. Tonin prihaja iz Kamnika in je bil v preteklosti trikrat izvoljen za mestnega svetnika, končno odločitev glede Hojsa pa bo sprejelo vodstvo največje opozicijske stranke.

Domet okrog 200 tisoč volivcev

Politični analitik iz Valicona Andraž Zorko je o dosegu Šarca na parlamentarnih volitvah pred časom za Siol.net povedal, da je njegov domet 200 tisoč volivcev. "Lahko govorimo o novem pojavu slovenske politike, kar je več kot le nov obraz," je takrat dejal Zorko.

"Zoran Janković in Miro Cerar sta bila nova obraza, vezana na stare vzorce, Šarcu pa je na predsedniških volitvah uspelo zbrati glasove tako levih kot desnih volivcev. V drugem krogu mu je pomagala predvsem desnica. Nagovarjal je tudi volivce s krščanskimi koreninami, ki pa so bolj svobodomiselni. Gre za kombinacijo ruralnega in urbanega okolja," je svoj pogled pojasnil Zorko.