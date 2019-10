Mariborski zobozdravnik zaradi spolnega nasilja obsojen na pogojno kazen

Mariborsko sodišče je zobozdravnika Nermina Suljića, zaposlenega v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca, spoznalo za krivega storitve kaznivega dejanja spolnega nasilja in ga obsodilo na pogojno kazen enega leta zapora s preizkusno dobo treh let. Sojenje je sicer potekalo za zaprtimi vrati, sodba pa še ni pravnomočna.

Kazenski proces zoper 40-letnega zobozdravnika, ki ga je ena od pacientk prijavila policiji zaradi spolnega nasilja, se je na mariborskem okrožnem sodišču odvil povsem mimo javnosti. Javen je bil le marčevski uvod v predobravnavni narok, na katerem obdolženi ni priznal krivde.

Zobozdravnik naj bi napadel tudi njeno sestro dvojčico

Sodnica Simona Mernik je nato zaradi občutljivosti primera sojenje nadaljevala za zaprtimi vrati in ga po informacijah Večera končala tik pred sodnimi počitnicami. V uradu predsednice sodišča Alenke Zadravec so časniku pojasnili, da je bila Suljiću sodba izrečena 12. julija, z njo pa je bil spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja spolnega nasilja. Primer bo šel še na višje sodišče, saj se je obramba na izrečeno sodbo pritožila.

Časnika Dnevnik in Večer sta marca letos poročala o tem, da naj bi stomatolog mariborskega zdravstvenega doma novembra 2016 kar v svoji ambulanti spolno napadel 33-letno pacientko, ki se ji je med nadlegovanjem uspelo izmuzniti iz ambulante.

Sicer pa naj bi zobozdravnik napadel tudi njeno sestro dvojčico, jo domnevno celo posilil, zaradi česar je zunajobravnavni senat mariborskega okrožnega sodišča zoper njega uvedel preiskavo tudi v tem primeru. Kot še danes piše Večer, je sodišče preiskavo sklenilo prav v teh dneh, ali bo vložena tudi obtožnica, pa še ni znano.

Obdolženi je medtem še zmeraj zaposlen v zdravstvenem domu. Kot so danes pojasnili za STA, jih je o sodbi obvestil v sredo popoldne. Ob tem so navedli, da so na zdravniško zbornico že marca posredovali predlog o uvedbi izrednega strokovnega nadzora in zaprosili za obravnavo na odboru za pravno-etična vprašanja zbornice. Od tam so jih v začetku junija obvestili o uvedbi izrednega strokovnega nadzora in imenovanju komisije. O izvedbi in zaključkih jih zbornica doslej še ni obvestila, prav tako niso obveščeni o obravnavi na odboru.

Ni bilo strokovne napake

V zvezi z internim strokovnim nadzorom v njihovem zavodu so pojasnili, da je ta pokazal, da ni bil izpuljen napačni zob in tudi to, da pacientka ni redno obiskovala zobozdravnika. Komisija je sprejela sklep, da v omenjenem primeru ni prišlo do strokovne napake.

Ob tem so po obsodilni sodbi poudarili, da ostro obsojajo vsakršno spolno nadlegovanje, trpinčenje ali kakršnokoli drugo obliko nasilja ali diskriminacije. Dodali so, da je mariborski zdravstveni dom samo formalni delodajalec, ki ga je v začetku specializacije določila zdravniška zbornica, ki je tudi plačnik specializacije.

Sicer pa Suljić očitke v celoti zanika, svojo trditev pa je podkrepil s podpisom izjave, da v primeru pravnomočnosti sodbe odpoveduje pogodbo o zaposlitvi na dan pravnomočnosti sodbe, so še dodali. Očitkov zoper zobozdravnika pred začetkom sojenja niso komentirali niti v Zdravniški zbornici Slovenije, saj da za obtožbe niso vedeli.