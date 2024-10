Poljčanska županja žrtev groženj, posredovala je policija

Policisti mariborske policijske uprave so prejeli prijavo oškodovane osebe z njihovega območja, iz katere izhaja sum, da je bila poškodovana v prometni nesreči, in prijavo, ki se je nanašala na sum storitve kaznivega dejanja napada na informacijski sistem. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za županjo občine Poljčane Petro Vrhovnik.

Na policiji so bili v odgovoru zelo skopi, so pa na podvpraševanje STA v zvezi z domnevnim napadom na funkcionarko iz Poljčan poudarili, da so pojasnilo podali v sklopu načela varstva osebnih podatkov. V zvezi z dogodkom sicer še vedno zbirajo obvestila, so še dodali na Policijski upravi Maribor.

Portala Požareport in Necenzurirano sta te dni poročala o domnevnem napadu na poljčansko županjo Petro Vrhovnik, ki naj bi se zgodil prejšnji četrtek, 26. septembra.

Kot piše Necenzurirano, se je tistega dne v poznih večernih urah odpravila na sprehod s psom po cesti v bližini svojega bivališča. Naenkrat naj bi opazila luči, proti njej je vozil avtomobil, zato se je umaknila ob rob ceste. Toda voznik je avtomobil z nezmanjšano hitrostjo preusmeril proti njej. Potem ko se je komaj umaknila, je voznik odpeljal naprej, navaja portal.

Posredovala je policija

Županja je dogodek prijavila policiji, ki naj bi z njo po navedbah portala opravila razgovor in pregledala tudi posnetke nekaterih kamer z območja dogodka.

Sum fizičnega napada pa ni edini dogodek, povezan s poljčansko županjo, ki ga trenutno preiskujejo kriminalisti. Obravnavajo namreč tudi prijavo kibernetskega napada na njen računalnik, do katerega je prišlo isti dan, le nekaj ur pred dogodkom na cesti.

Petra Vrhovnik je nepoklicna županja, ki občino vodi od zadnjih lokalnih volitev, na katerih je kandidirala kot nestrankarska kandidatka s podpisi volivcev, že v prvem krogu pa je dobila skoraj 70 odstotkov glasov. Njen najbližji zasledovalec je bil Zoran Berdnik, ki je kandidiral s podporo SDS in zbral slabih 19 odstotkov glasov.