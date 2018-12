Mariborski dijaki naredili zmagovalno urbano klop #video

Mariborski dijaki srednje lesarke in gozdarske šole so v šolskih delavnicah izdelali urbano klop, ki je bila v preteklem tednu nagrajena na letnem forumu Evropske unije za alpsko regijo.

Urbana klop mariborskih dijakov je bila med številnimi velikimi evropskimi arhitekturnimi objekti in izdelki izbrana prav zaradi nizkega ogljičnega odtisa.

Dijaki so sodelovali pri vseh fazah izdelave klopi: od poseka lesa do končnega izdelka. Klop so izdelali iz kostanjevega lesa, tehta pa okoli 800 kilogramov. Sedem dijakov je pri projektu delalo kar štiri mesece. Za oblikovanjem klopi stoji arhitekt Marko Klemenčič, po njegovih načrtih so v šolskih delavnicah klop tudi izdelali, in to z vizijo nizkega ogljičnega odtisa.

To pomeni, da so v ozračje ob njeni izdelavi izpustili zelo malo izpustov, pa tudi transportna razdalja od mesta, kjer je bilo drevo posekano, tukaj v našem šolskem gozdu, do naše delavnice je bila kratka, je pojasnila Mateja Kišek, profesorica strokovnih gozdarskih predmetov.