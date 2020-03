Mariborčan umrl pri posredovanju policistov v družinskem sporu

Med sobotnim posredovanjem mariborskih policistov, ki so se okoli 14. ure odzvali na klic zaradi družinskega spora, je prišlo do nenadne smrti kršitelja, ki se je pred tem policistom aktivno uprl.

Kot je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor Miran Šadl, dogodek preiskuje posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva.

Policisti so sicer posredovali zaradi spora v stanovanjski hiši na Brezju, kjer naj bi sin vpil na očeta, pri tem pa razbijal inventar in se ni želel pomiriti. Na podlagi zbranih obvestil s strani prijavitelja in glede na intenziteto kršitve so na nujno intervencijo napotili dve patrulji oziroma štiri policiste.

Policistom se je uprl z znanjem borilnih veščin

Med intervencijo se je kršitelj, po besedah Šadla, policistom aktivno uprl z uporabo znanja borilnih veščin in ob tem policiste telesno poškodoval. Ti so zato uporabili prisilna sredstva - fizično silo, plinski razpršilec in sredstva za vezanje in vklepanje ter kršitelja obvladali, poroča STA.

"Zatem je kršitelj izgubil zavest in kljub takojšnji zdravniški pomoči ter daljšemu oživljanju na kraju intervencije umrl," je dogajanje opisal tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave. Na kraj dogodka sta prišla dežurna tožilec in preiskovalni sodnik, preiskava posebnega oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili na specializiranem državnem tožilstvu pa še poteka.

Po pisanju spletne strani Večera naj bi bil umrli 28-letni kršitelj, ki se je ukvarjal z borilnimi veščinami, policisti pa so ga v preteklosti že obravnavali.