Slovenski policisti prestregli kar 34 tujcev iz Afganistana, Pakistana in Bangladeša

Iz Policijske uprave Maribor poročajo, da so policisti danes ponoči ustavili voznika kombiniranega vozila, ki je prevažal kar 34 tujcev – državljanov Afganistana, Pakistana in Bangladeša.

Vozilo so prestregli policisti PP Podlehnik nekaj po 3. uri na njihovem območju. Voznik, 39-letni ruski državljan, je pri tem iz vozila pobegnil, vendar so ga policisti kmalu za tem prijeli in pridržali, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Tujci – državljani Afganistana, Pakistana in Bangladeša – so nedovoljeno prestopili državno mejo z Republiko Hrvaško. Policijski postopki z njimi še potekajo.