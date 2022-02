Mama Viljema Julijana: To je bilo najtežje slišati #video

Nina in Grega Bezenšek sta pred skoraj tremi leti zaradi neozdravljive bolezni izgubila sina Viljema Julijana. "Najtežje je bilo slišati dejstvo, da otrok ne bo več živel, da ima redko bolezen, za katero ni zdravila. To je trenutek, da bi se ti sanjalo, kot da nič ni res, in preprosto si v šoku. Slišati to je za starša zelo zahtevna stvar. To je bitje, ki ga imaš najrajši na svetu, vso njegovo bolečino bi želel prenesti nase, pa je ne moreš in si popolnoma nemočen. Dnevi po tem, ko se od otroka posloviš, moraš znati živeti in preživeti," je povedala Nina.

Nina in Grega Bezenšek sta tudi ustanovitelja Društva Viljem Julijan, kjer pomagajo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim staršem. 28. februarja obeležujemo svetovni dan redkih bolezni.