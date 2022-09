V podporo malim borcem zbrali več kot 50 tisoč evrov

Na petkovem dobrodelnem koncertu v ljubljanskih Križankah, ki ga je organiziralo društvo Viljem Julijan , so zbrali skoraj 53 tisoč evrov. Vsa zbrana sredstva bodo namenili otrokom z redkimi boleznimi, so danes sporočili organizatorji. Na koncertu so otrokom podelili tudi posebne medalje za borbenost in pogum.

Kljub deževnemu vremenu je okrog tisoč obiskovalcev iz vse države napolnilo pokrit avditorij Križank, za male borce so nastopili številni domači in tuji glasbeni zvezdniki. Glavne in največje zvezde tega čarobnega in edinstvenega dogodka pa so bili otroci, ki imajo hude redke bolezni, za katere so s koncertom zbirali sredstva, so zapisali v sporočilu za javnost.

Koncert, ki ga je s častnim pokroviteljstvom podprla predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, je po besedah njegovega pobudnika, glasbenika SoulGrega Artista, zapuščina njegovega sina Viljema Julijana, ki je pri dveh letih in pol izgubil bitko z neozdravljivo boleznijo.

Na koncertu je nastopil tudi mali borec Paskal, ki se je rodil s prirojeno slepoto in je s svojim igranjem harmonike obiskovalce ganil do srca.

V Društvu Viljem Julijan bodo celoten znesek, zbran s koncertom, tako s prodajo vstopnic kot s koncertno poletno zbiralno akcijo, ki so jo začeli maja, namenili za njihov dobrodelni Sklad Viljem Julijan, s katerim finančno pomagajo otrokom z redkimi boleznimi.

"Vsa sredstva, ki smo jih zbrali z našim koncertom in zbiralno akcijo, bomo v celoti namenili otrokom z redkimi boleznimi," pa so povzeli besede predsednika Društva Viljem Julijan Nejca Jelena.