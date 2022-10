Lukšič o Kučanu: Presenetljivo, da se tako brezglavo opredeljuje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Milan Kučan junija letos za predsednico države podprl kandidatko Natašo Pirc Musar in je septembra svojo podporo razširil še na Milana Brgleza, je ta teden dejal, da bo obveljala njegova prva izbira, torej Pirc Musarjeva, in da bo zanjo tudi glasoval. Na to, kako lahko takšno prerekanje na političnem polu, ki glasove črpa iz istega bazena, škoduje Brglezu ali Pirc Musarjevi in je hkrati voda na mlin Logarju, ki mu gre po anketah trenutno najbolje, sta spregovorila politični analitik Peter Merše in politolog Igor Lukšič.

Medtem ko je politični analitik Peter Merše poudaril, da je Milan Kučan v slovenskem prostoru oseba, katere mnenje številni cenijo, pa je politologa Igorja Lukšiča njegova jasno izražena podpora predsedniški kandidatki Nataši Pirc Musar presenetila.

"Presenetljivo, da se človek takega ranga, ki ima ogromne zasluge za to, da je Slovenija po mirni poti prišla v samostojnost, potem takole brezglavo opredeljuje in po svoje škodi mlajši politični generaciji, da bi se strnila okrog ene energije in posameznikov, ki kandidirajo," je pojasnil Lukšič.

Po njegovem mnenju podpora Pirc Musarjevi sicer ni tako usodna, "ampak kaže na to, da nikoli ni podpiral ali pa praviloma ni podpiral ljudi, okrog katerih se je mlajša generacija zbrala in okrog njih organizirala neko soglasje in podporo".