Luka Koper: toliko je vredna dividenda na delnico

Uprava in nadzorni svet sta sicer v zvezi z uporabo bilančnega dobička predlagala, da bi dividenda znašala en evro bruto na navadno delnico. Nasprotni predlog so podali tudi v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) in predlagali, da bi za dividende namenili 19,6 milijona evrov oz. 1,40 evra bruto na delnico.

Na skupščini, ki je potekala tako fizično kot na daljavo oziroma v elektronski obliki, je bilo prisotnih nekaj več kot 75 odstotkov zastopanega kapitala. Ob tem so delničarji med drugim podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za lansko poslovno leto.

S 1. julijem pet novih nadzornikov

Na skupščini so na predlog SDH imenovali tudi pet novih nadzornikov družbe, predstavnikov kapitala. Dosedanjim nadzornikom Radu Antoloviću, Urošu Iliću, Milanu Jelencu, Andražu Lipotu in Barbari Nose mandat poteče 1. julija. Na predlog SDH so delničarji za nadzornika Luke Koper ponovno izvolili Antolovića, družbo pa mu bodo delali še Andrej Koprivec, Božidar Godnjavec, Franci Matoz in Nevenka Črešnar Pergar.

Med drugim je skupščina dala soglasje k sodni poravnavi z nekdanjimi člani nadzornega sveta Alenko Žnidaršič Kranjc, Elen Twrdy, Andrejem Šercerjem ter Žigo Škerjancem v višini 55 tisoč evrov v zadevi Gašpar Gašpar Mišič.

Zato pa skupščina z 89,1 odstotka delnic ni dala soglasja k sklenitvi sodne poravnave z nekdanjimi nadzorniki Marjanom Bezjakom, Orjanom Banom, Borisom Bradačem, Olgo Franca, Metodom Mezkom, Nebojšo Topićem, Markom Valentinčičem in Bojanom Zadelom v zadevi TTI v višini dobrih 248 tisoč evrov. Gre za domnevno oškodovanje Luke Koper pri nakupu poslovnega deleža v omenjenem slovaškem logističnem podjetju.

Kot je navedla predstavnica SDH Simona Razvornik Škofič, bi bila poravnava neprimerna in sporna, saj je predlagani delež poravnave tako nizek, da bi bila ta le simbolična.

Kljub pandemiji zadovoljni s poslovanjem

Delničarji so se uvodoma seznanili tudi z letnim poročilom Luke Koper za leto 2020. Kot je poudaril predsednik uprave Dimitrij Zadel, so lani kljub pandemiji bolezni covid-19 poslovali uspešno in dosegli 32 milijonov evrov čistega dobička, kar je sicer manj kot leto prej, a odstotek več od načrtovanega.