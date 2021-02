Prvič v Kopru: posebnosti ladje, ki nosi ime slovenskega mesta

Med Koprom in Turčijo bo plula tovorna ladja, ki je sicer v lasti grškega ladjarja Neptune Lines, a bo v imenu nosila tudi ime največjega slovenskega obalnega mesta. Ladja, ki lahko pelje do 5.380 vozil, bo v Koper priplula vsak drugi teden.

V koprsko pristanišče je včeraj priplula ladja, ki jo je ladjar Neptune Lines pred dnevi v Pireju poimenoval Neptune Koper. To je specializirana ladja za prevoz vozil (RO-RO), ki velja za največjo v floti tega grškega ladjarja.

"Z imenom želimo počastiti svoje dolgoletno sodelovanje s pristaniščem Koper in dragoceno partnerstvo z njegovimi zaposlenimi, česar se nadejamo tudi v prihodnosti," je ob svečanem prihodu ladje z novim imenom povedala Melina Travlos, predsednica in generalna direktorica ladjarja Neptune Lines.

Tovorna ladja s slovenskim imenom bo plula med Koprom in Turčijo

Po letu 2012, ko je ladjar Splošna plovba prodal svojo ladjo za razsute tovore z imenom Koper, je to prva ladja z imenom slovenskega pristanišča. Ladja Neptune Koper bo prevažala avtomobile med Koprom in pristanišči v Turčiji in bo v Koper prispela vsak drugi teden. Ladja bo še naprej plula v rednem servisu Neptune Lines na relaciji Koper–Efesan–Derince–Yenikoy–Borusan–Pirej. Registrirana je pod zastavo Malte.

Ladja bo namreč prevažala avtomobile med Koprom in turškimi pristanišči ter bo v Kopru prisotna vsak drugi teden. "Preimenovanje ladje v Koper je za nas velika čast in potrditev dobrih poslovnih odnosov z ladjarjem, ki pripelje skoraj polovico letnega pretovora vozil."

Ladja Neptune Koper je dolga 197 metrov in široka 30 metrov, ob tem pa ima še 7,1 metra ugreza. Masa ladje znaša 14.520 ton, pluje pa lahko s hitrostjo do 17,2 vozla. Naenkrat lahko prepelje 5.380 avtomobilov.



Zgradili so jo sicer že leta 2004, in sicer pod imenom Nocc Kattegat. V Koper je prvič priplula leta 2016, ko so jo pri Neptune Lines najeli in vključili v servis.

V Luki Koper lani pretovorili 617 tisoč vozil, letos bodo začeli uporabljati tudi novo garažno hišo

"Lansko leto smo kljub epidemiji pretovorili več kot 617 tisoč vozil in s tem rezultatom tudi krepko prehiteli dve do zdaj največji avtomobilski pristanišči na evropski strani Sredozemlja, Barcelono in Valencio," je poudaril Zadel, ki si v prihodnje obeta rast pretovora vozil predvsem zaradi povečevanja zmogljivosti v pristanišču.

Lani so za potrebe avtomobilskega terminala zgradili novo privezno mesto (na katerem je danes privezana ladja Neptune Koper) ter nove železniške tire v zaledju tretjega bazena. V prvi polovici leta pa bodo predali namenu novo garažno hišo z zmogljivostjo za šest tisoč vozil.