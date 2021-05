Logar v Moskvi: ''Želimo si manj napetosti z Rusijo''

"Kot prihodnja predsedujoča Svetu Evropske unije si bo Slovenija prizadevala za zmanjšanje napetosti in za sobivanje z Rusko federacijo. Slovenija obžaluje izgone diplomatov in izraža solidarnost z državami članicami Evropske unije, ki so jih prizadeli ruski povračilni ukrepi," je povedal Anže Logar po srečanju v Moskvi.

FM @AnzeLog: "As the incoming Presidency of the @EUCouncil, 🇸🇮 will strive to reduce tensions and promote coexistence with the Russian Federation. #Slovenia deplores the expulsions of diplomats & expresses its solidarity with the 🇪🇺 Member States affected by Russian retaliation."