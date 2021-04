Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so v DZ vložile predlog ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Očitajo mu kršenje več členov ustave in zakonov. Med drugim mu očitajo, da država ni naročila vseh cepiv, ki bi jih lahko, posege v delo medijev in tožilstva. Janša je potezo ocenil kot nov poskus destabilizacije države.