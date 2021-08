Ljubljanski zdravnik se je s šalo odzval na objavo proticepilcev

David Zupančič je specializant infektologije, ki se na Instagramu oglaša kot "minister za slabe ideje", ministry.for.wtf, kjer vsakodnevno deli odzive na trditve proticepilcev.

Pred kratkim je njegovo pozornost pritegnila fotografija, ki kroži po družbenih omrežjih, in odločil se je, da jo pokomentira, saj se mu zdi "tako absurdno smešna", da je naredil izjemo.

Na fotografiji je razpredelnica, ki navaja razloge za cepljenje in proti cepljenju, pri čemer poudarja, da je najbolj varno, če se ne cepiš, saj tako ne boš umrl zaradi cepiva.

Foto: Instagram ministry.for.wtf

Zupančič je fotografijo priredil ter jo primerjal s hojo brez obutve in z obutvijo. "Ne razumem, zakaj bi kdo hodil okoli obut, ta preprosta razpredelnica v štirih točkah jasno kaže vse relevantne informacije," je pikro zapisal.

Foto: Instagram ministry.for.wtf

"Življenje ni črno-belo, ni vse ali nič"

V naslednjih zgodbah na Instagramu (serijo zgodb odziva na to fotografijo je objavil na svojem profilu pod imenom Bedarije) pa je nato argumentiral vsako od štirih navedb:

Foto: Instagram ministry.for.wtf

Foto: Instagram ministry.for.wtf

"V osnovi se z nobeno izjavo v tabeli ne kregam, so pa kot večina FB 'fastfood' antivaks objav absurdno posplošene, neznanstvene in omejene," je zapisal in še pripomnil: "Koliko se nas usede v avto in reče: 'Tudi pripeti ljudje lahko umrejo v prometni nesreči' in se odpelje? Življenje ni črno-belo, ni da/ne, ni vse/nič. Vsaj v znanosti ne."

Foto: Instagram ministry.for.wtf

Podobno je poudaril že pred meseci, ko je v zgodbah, ki jih je shranil pod objave Cepivo ni 100%, sledilcem sporočil:

"Meni se ta argument, 'zakaj bi se cepil, če še vedno lahko zbolim in virus prenašam', sliši podobno, kot 'zakaj bi se naučil plavati, če se tudi plavalci lahko utopijo'. Ker se. Tudi odlični plavalci se lahko utopijo. A če padeš v vodo in znaš plavati, je veliko manj možnosti, da se boš utopil, in natanko tako je tudi pri cepljenju proti covid-19."