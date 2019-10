Ljubljanski študenti najboljši na svetu v poznavanju vesoljskega pravu

Ekipa ljubljanske pravne fakultete je s četrtkovo zmago na tekmovanju Manfred Lachs Moot Court v Washingtonu postala najboljša na svetu v poznavanju prava vesolja in mednarodnega javnega prava. V finalu je premagala ekipo nigerijske univerze Calabar, so sporočili s pravne fakultete.

Zmagovalno ekipo so sestavljali Katja Grünfeld in Iva Ramuš Cvetkovič, trener Rok Kljajič ter mentorica Vasilka Sancin.

Na svetovnem prvenstvu, ki med 21. in 25. oktobrom poteka v okviru 70. Mednarodnega astronavtičnega kongresa, so se pred sodniki Meddržavnega sodišča v Haagu pomerile zmagovalne ekipe iz Azije, Severne Amerike, Afrike in Evrope. Predhodno je slovenska ekipa zmagala tudi na evropskem tekmovanju. Tam je v finalu tekmovala z ekipo Univerze na Dunaju.

Vse poteka tako kot pred Meddržavnim sodiščem v Haagu

Tekmovanje je sicer potekalo kot simulacija postopka pred Meddržavnim sodiščem v Haagu. Sestavljeno je bilo iz pisnega in ustnega dela. Vsaka ekipa je morala pripraviti dva pisna memoranduma, enega za tožečo in enega za toženo stranko. V njima so ekipe pravno in dejansko utemeljile posamezne zahtevke, ki so jih stranke naslovile na meddržavno sodišče v zvezi s hipotetičnim primerom.

V drugem delu so se ekipe pripravile na ustni zagovor. Ta vsako leto poteka v drugi državi in je sestavljen iz treh krogov. V prvem krogu posamezna ekipa nastopi dvakrat v vlogi tožeče stranke in dvakrat v vlogi tožene stranke. Temu sledi razglasitev najboljših štirih ekip, ki se uvrstijo v polfinale, ki mu nato sledi še finale, so pojasnili.

Manfred Lachs Space Law Moot Court je tekmovanje v poznavanju prava vesolja in mednarodnega javnega prava v organizaciji Mednarodnega inštituta za pravo vesolja in Evropskega centra za pravo vesolja.