Ljubljanica čistejša za skoraj tono odpadkov

Oglasno sporočilo

Društvo za podvodne aktivnosti Vivera je pod okriljem Slovenske potapljaške zveze (SPZ) in v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana ob svetovnem dnevu Zemlje organiziralo že 32. čiščenje Ljubljanice in njenih nabrežij. Tradicionalno čistilno akcijo so že 6. leto zapored podprli tudi v Sparu Slovenija.

Čistilno akcijo ob dnevu Zemlje je podprlo podjetje Spar Slovenija. Foto: Spar

Čiščenje Ljubljanice podprli v Sparu Slovenija

V Sparu si kot ponosni sponzor Slovenske potapljaške zveze že od leta 2017 prizadevajo za zmanjšanje onesnaženosti slovenskih rek in ohranjanje vodnih ekosistemov. V sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo so do zdaj izvedli že 14 čistilnih akcij, in sicer čiščenje Ljubljanice, Mure, Drave, Save, Ščavnice, Blejskega jezera, Soboškega jezera, obale Fiese in Krke. Vse navedene akcije izvajajo v sklopu svojega trajnostno naravnanega projekta Skupaj za boljši jutri, s katerim nagovarjajo tudi k ekološkemu ravnanju in sprejemanju do okolja prijaznejših nakupnih odločitev.

Dogajanje je spremljal voditelj Nik Škrlec.

Letos manj odpadkov

Potapljači in drugi prostovoljci so s skupnimi močmi Ljubljanico očistili skoraj tone odpadkov vse od Ribiškega doma Barje na Livadi do Tromostovja. Kljub visoki številki pa je bilo letos odpadkov precej manj kot pretekla leta.

Ulovljene predmete so v opomin, da reke in jezera niso odlagališče smeti, razstavili na Čevljarskem mostu.

Potapljači so iz vode potegnili najrazličnejše odpadke. Foto: Spar

Naročnik oglasnega sporočila je Spar.