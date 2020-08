Skupina prostoRož je zasnovala projekt Vroče točke, kjer v sklopu spletnega zemljevida zbirajo mikrolokacije, ki jih prebivalci prestolnice zaznavajo kot prevroče. Območje, kjer bo označenih največ vročih točk, bodo preučili in pripravili ukrepe, s katerimi bi ga lahko ohladili. Zemljevid in ukrepe nameravajo predati predstavnikom Mestne občine Ljubljana.

Slovenija se zaradi svojih geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja. Naraščanje temperature zraka se bo po napovedih v 21. stoletju nadaljevalo, dvig pa bo zelo odvisen od scenarija izpustov toplogrednih plinov. Po najbolj optimističnih napovedih bodo temperature do konca stoletja v Sloveniji narasle za 1,3 stopinje Celzija, v najslabšem primeru pa celo za več kot štiri stopinje Celzija, ugotavlja poročilo agencije za okolje (Arso) Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja.

Najbolj vroče v BTC

Kot so zapisali v skupini prostoRož, ljubljanska poletja zaradi učinka toplotnega toka težje prenaša vse več ljudi. "Segrevanje Ljubljane se bo nadaljevalo, pri čemer se bo zvišala povprečna temperatura, povečalo pa se bo tudi število vročih dni. Zadnja raziskava toplotnega otoka v Ljubljani iz leta 2014 je pokazala, da je najbolj vroče v BTC in na območju drugih nakupovalnih središč, skladišč in industrijskih obratov," ob tem pojasnjujejo.

Čeprav prestolnica že izvaja nekatere ukrepe, ki blažijo poletno vročino, kot je recimo Območje z lastnim vremenom na Prešernovem trgu, pa mesto celovite strategije za blaženje učinkov podnebnih sprememb še ni razvilo, zato so v skupini prostoRož stvari vzeli v svoje roke in zasnovali projekt Vroče točke Ljubljana, kjer meščane pozivajo, naj na spletnem zemljevidu označijo območja, kjer jim je najbolj vroče oziroma prevroče.

"Hočemo najti mikrolokacije, kjer je prebivalcem vroče. Območje, kjer bo označenih največ vročih točk, bomo preučili in pripravili ukrepe, s katerimi bi ga lahko ohladili," so zapisali na spletni strani zemljevida. Kot poudarjajo, bi lahko z uvajanjem preprostih in cenovno ugodnih ukrepov na najbolj vročih točkah v mestu, ki prispevajo k hlajenju mestne mikroklime, v poletnih mesecih začasno omilili pojav vročega otoka. K temu bi najbolj pripomoglo več zelenih površin, manj parkirišč, zelene strehe in voda.

S pomočjo aplikacije so prebivalci Ljubljane oddali že več kot 500 predlogov lokacij, ki se jim zdijo prevroče. Največ glasov so dobili ploščad Ajdovščina, ploščad pri križišču Železne ceste in Avčinove ulice, vogal na križišču Železne ceste in Hacquetove ulice, območje ob križišču Kotnikove in Slomškove ulice, območje ob avtobusni in železniški postaji, Bratovševa ploščad, nakupovalno središče BTC, nakupovalni center Rudnik, Novi trg in Trg republike.

Projekt Vroče točke je sicer del podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.