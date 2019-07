Obeta se podražitev ljubljanskih vrtcev

Ljubljanski mestni svetniki bodo na zadnji predpočitniški seji odločali o predlogu sklepa občine, ki zvišuje cene vrtcev za starše za 14 odstotkov. Na občini so ob napovedi dviga cen vrtcev izpostavili, da jih niso dvignili že od leta 2008, sredstva za programe pa so v proračunu od takrat povečali za skoraj deset milijonov evrov.

Po predlogu občine bodo cene za prvo starostno obdobje, ki je najdražje, v drugem dohodkovnem razredu narasle z 38,80 na 44,06 evra, v petem dohodkovnem razredu s 145,99 na 166,32 evra, v devetem dohodkovnem razredu pa s 321,17 na 365,90 evra. Starši bi po novem krili 28,9 odstotka stroškov v vrtcih, medtem ko jih trenutno krijejo 26,2 odstotka.

Janković: Ta tema ni prijetna za nikogar

Ljubljanski župan Zoran Janković je ob napovedi dviga cen poudaril, da bo to prva prava podražitev vrtcev po letu 2008 in da ta tema ni prijetna za nikogar. Glede na to, da so zdaj vrtci v Ljubljani med najcenejšimi v državi in da bi bili tudi po predlaganem zvišanju cen glede na preostale mestne občine v povprečju, upa, da pri sprejemanju predloga na današnji seji mestni svetniki ne bodo posegali po populističnih prijemih.

Na dnevnem redu ljubljanskih svetnikov bo med drugim tudi dopolnjen osnutek podrobnega prostorskega načrta za območje predvidenega moškega zapora v Dobrunjah, kjer bo kazen lahko prestajalo 388 obsojencev. Dokument prostorskega načrta bo do 5. avgusta javno objavljen na spletu, v prostorih občinskega oddelka za urejanje prostora in na sedežu četrtne skupnosti Sostro, kjer bo v sredo ob 17. uri tudi javna obravnava tega dokumenta.