Lidl Slovenija z inovativno kampanjo Visoka umetnost ali sveže banane po ugodni ceni? mimoidočim deli svežino in kakovost

V Lidlu Slovenija so se odzvali na aktualno dogajanje in zasnovali inovativno kampanjo, v kateri so povezali svetovno znano delo Comedian italijanskega umetnika Maurizia Cattelana in Lidlovo ponudbo svežega ter kakovostnega sadja in zelenjave z Lidlove tržnice . Od 6. do 12. decembra bodo v glavnem mestu na ogled tiskani oglasi, ki interpretirajo umetniško delo ter na katerih je zaradi svežine, kakovosti in ugodne cene ostala le še senca banane in srebrn lepilni trak. Kampanjo bodo v podjetju podprli tudi na drugih medijskih kanalih, med drugim v aplikaciji Lidl Plus in na družbenih omrežjih Lidla Slovenija.

Lidl Slovenija ves čas spremlja trende, tako nakupne in trajnostne kot tudi medijske, saj so ti ključni za uspešne marketinške kampanje. Nedavna prodaja umetniškega dela Comedian italijanskega umetnika Maurizia Cattelana na dražbi hiše Sotheby's v New Yorku za 6,2 milijona ameriških dolarjev (to je skoraj 5,9 milijona evrov) je vzbudila veliko medijske pozornosti in odzivov, zato so v Lidlu Slovenija v ta namen pripravili kampanjo, ki interpretira omenjeno umetniško delo, ob tem pa na zanimiv in inovativen način predstavlja Lidlovo kakovostno ter svežo ponudbo sadja in zelenjave po ugodnih cenah.

Plakati, na katerih je le še senca Lidlovih svežih banan

V okviru kampanje so v Lidlu Slovenija skupaj s podjetjem TAM-TAM mestni plakati in agencijo Yin + Young oblikovali inovativne oglase, ki bodo izobešeni po Ljubljani. Na njih je simbolično ostala le še senca Lidlovih banan in načet srebrn lepilni trak, kar izraža jasno sporočilo, da so Lidlove banane tako sveže in kakovostne, da se jim je težko upreti in jih zato tudi ni na samem plakatu.

"Kampanjo smo v Lidlu Slovenija zasnovali z namenom, da bi z aktualnim trendom predstavili Lidlovo ponudbo in sprožili čim večji medijski odziv. Z njo želimo ujeti medijski val 'govorjenja' o umetniškem delu in jo povezati z našimi ključnimi vrednotami – svežino, kakovostjo in ugodno ceno. Z inovativnim pristopom, ki združuje humor in aktualnost, želimo povečati prepoznavnost Lidla Slovenija kot blagovne znamke in obenem javnost spodbuditi, da se o nas še več govori," je ob začetku kampanje povedala Anita Srac, vodja marketinga v Lidlu Slovenija.

V času trajanja kampanje (razen 8. 12.) bo Lidl v centru Ljubljane – na Kongresnem trgu, Aškerčevi cesti in železniški postaji – delil tudi brezplačne sveže Lidlove banane. "Mimoidoči se bodo lahko sami prepričali, da dobiti sveže banane po ugodni ceni ni nobena umetnost, saj so banane iz Lidla tako sveže, da se jim je kvečjemu prava umetnost upreti," še dodaja Anita Srac. Med kampanjo bodo v vseh Lidlovih trgovinah po Sloveniji banane na voljo po akcijski ceni, še dodaten popust pa bo kupcem na voljo v Lidl Plus aplikaciji.

Svežino in kakovost potrjujejo tudi nagrade in raziskave trga

Svežino in kakovost sadja in zelenjave v Lidlovih trgovinah sicer potrjujejo tudi nagrade in raziskave. Kupci so namreč Lidlovemu oddelku svežega sadja in zelenjave v okviru raziskave Best Buy Award podelili priznanje za najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, v okviru raziskave kakovosti Qudal pa so potrdili vrhunsko kakovost omenjenega oddelka. Poleg tega so izsledki raziskave IPSOS Brand Tracker, ki jo je julija 2024 za podjetje Lidl Slovenija izvedla neodvisna raziskovalna hiša IPSOS Slovenija in v katero je bilo vključenih tisoč anketirancev, pokazali, da je kar 72 odstotkov kupcev ocenilo Lidlovo sveže sadje in zelenjavo z najvišjo oceno kakovosti (z oceno šest ali sedem na lestvici od ena do sedem), s čimer se je Lidl pri zadovoljstvu s kakovostjo svežega sadja in zelenjave uvrstil na prvo mesto med slovenskimi trgovci.

