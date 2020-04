Lidl: Odpoved delavke po ugotovitvah sodišča ni bila nezakonita

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Delovno sodišče je po navedbah Lidla s sklepom v zvezi z zadržanjem odpovedi njihove zaposlene Tjaše Kozole zavzelo stališče, da ta odpovedi ni podal zaradi sindikalnega delovanja delavke, temveč zato, ker je kršila delovne obveznosti. Iz obrazložitve začasne odredbe izhaja, da odpoved ni bila nezakonita, so danes sporočili iz Lidla.

Sodišče je po navedbah Lidla Slovenija v večjem delu predlog delavke za zadržanje učinkovanja odpovedi tudi za čas sodnega spora zavrnilo, saj je ugotovilo, da zahteva ni verjetno izkazana in da je Lidl Slovenija postopal skladno z zakonom o delovnih razmerjih, piše STA.

Le v manjšem delu je ugodilo njenemu predlogu in začasno zadržalo učinkovanje redne odpovedi iz krivdnih razlogov do pravnomočne odločitve o predlogu za izdajo začasne odredbe, ker je kot predsednica sindikata zahtevala, da se odpoved zadrži še 30 dni od vročitve odpovedi, so dodali.

"Posledica te začasne odredbe je, da se je datum prenehanja delovnega razmerja zaposlene v podjetju zamaknil. Delavki v tem času ni treba priti na delo, prejemala pa bo plačo poslovodje pri Lidlu Slovenija, kar je 3000 evrov bruto," so zapisali v družbi.

Potem ko je Lidl Kozoletovi kljub pritiskom slovenskih sindikatov z vseh vetrov odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, so v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije zatrdili, da se je gonja proti njej začela, potem ko je pred dobrim letom sindikalno organizirala sodelavke v podjetju in si začela prizadevati za začetek socialnega dialoga, še navaja STA.