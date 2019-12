Lidl bo tudi letos polepšal praznike z donacijo URI - Soča

Zaupanje in dobri medsebojni odnosi so vodilo Lidla Slovenije za donacijo Deluxe, ki vsako leto pozornost nameni tistim, ki jo zares potrebujejo. Letos bo donacijo že petič prejel URI - Soča, namenjena pa bo nakupu sestava prilagodljivih vadbenih naprav, ki jih bodo za rehabilitacijo uporabljali tudi otroci in mladostniki.

Lidl Slovenija letošnje praznike posebno pozornost namenja zaupanju, ki nas povezuje skozi celo leto. Zvesti kupci, zaposleni in partnerji, ki svoj vsakdan prepletajo z Lidlom, mu tudi v decembru zaupajo pri pripravi praznične pojedine, izbiri daril za najbližje in lepšanju čarobnih trenutkov. Prav zaupanje in dobri medsebojni odnosi so vodilo Lidla Slovenije za donacijo Deluxe, ki vsako leto pozornost nameni tistim, ki jo zares potrebujejo. Letos bo donacijo že petič prejel Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI) - Soča, namenjena pa bo nakupu sestava prilagodljivih vadbenih naprav, ki jih bodo za rehabilitacijo uporabljali tudi otroci in mladostniki.

Ustvarimo boljši svet je trajnostna pobuda Lidla

Zbiranje donatorskih sredstev v okviru prodajne akcije premium izdelkov Deluxe, ki jih odlikujejo vrhunske sestavine in gurmanski užitki, poteka v okviru trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet že od leta 2013. Vsako leto namreč Lidl Slovenija nameni del sredstev za nakup prepotrebnih medicinskih pripomočkov za zdravljenje ali rehabilitacijo najmlajših.

"Če nakup izdelkov Deluxe kupcem v božično-novoletnem času nariše nasmeh na obraz in jih razvaja s svojimi okusi, pa jim obenem daje priložnost, da skupaj z nami naredijo nekaj dobrega," je povedala Tina Cipot, vodja Službe za korporativno komuniciranje Lidl Slovenije.

Foto: Reuters Letos bo Lidl Slovenija del sredstev namenil nakupu sestava rehabilitacijskih naprav, ki ga bodo v URI - Soča uporabljali za rehabilitacijo številnih pacientov, tako odraslih kot otrok.

"Letos zaznamujemo že peto leto sodelovanja z URI - Soča, skupno bo to sedma donacija od prodaje naših izdelkov Deluxe. Dolgotrajno partnerstvo je potrditev, da smo na pravi poti in da z našimi sodelavci in kupci uresničujemo skrb za boljšo družbo, za boljše življenje ljudi in otrok. Verjamem, da bodo naprave, ki jih bomo ob začetku prihodnjega leta predali v roke URI - Soča, poleg sodobnega pristopa k rehabilitaciji otroke in mladostnike motivirale in spodbudile h gibanju," je še dodala Cipotova.

Nepogrešljive naprave za učinkovito rehabilitacijo in vadbo

Otroci in mladostniki z okvaro ali poškodbami udov se poleg fizičnih preprek vsakodnevno srečujejo tudi s pomanjkanjem samozavesti in željo po večji samostojnosti. Namen sestava rehabilitacijskih naprav, ki ga podarja Lidl Slovenija, je nagovoriti tudi te potrebe in najmlajšim ustvariti svet, v katerem lahko kljub oviranosti izkoristijo svoje potenciale in uživajo v svoji mladosti.

Letošnja donacija bo namenjena nakupu sestava vadbenih naprav, ki omogoča vadbo tudi težje poškodovanim osebam. "Prednost izbranega sestava naprav je predvsem v njegovi večnamenskosti, saj omogoča vadbo zgornjega in spodnjega dela telesa, načrtovanje intervalnega treninga vzdržljivosti in mišične moči z možnostjo testiranja in merjenja maksimalne aerobne zmogljivosti pacienta … Naprave so široko nastavljive in prilagodljive ter primerne za vse paciente, tudi za otroke in mladostnike," je povedala Slavica Bajuk, vodja fizioterapije v Ambulantno-rehabilitacijski službi na URI - Soča.

Letošnja donacija nagovarja tudi športnike invalide in udeležence programa Postani športnik

Prva misel najmlajših ob pogledu na vadbene naprave pa ni rehabilitacija, pač pa šport, dobro počutje in premagovanje samega sebe. Pozitivni učinki, ki jih prinaša gibanje, imajo v svetu pacientov v URI - Soča še večjo težo. Prav zato letošnja donacija Deluxe nagovarja tudi aktivnejše uporabnike, denimo športnike invalide in udeležence programa Postani športnik, ki ga Lidl Slovenija izvaja skupaj z Zvezo športnikov invalidov Slovenije – Paralimpijskim komitejem.

S programom želijo mlade invalide spodbuditi k vključevanju v športne dejavnosti, tako na rekreativni kot tudi na tekmovalni ravni. Športne aktivnosti invalidom prinašajo ogromno, saj prek gibanja razvijajo svoje zmožnosti, krepijo samopodobo ter zvišujejo kakovost življenja.

Donacije Deluxe pomagale že več kot 1.500 otrokom in mladostnikom

Lidl Slovenija je leta 2013 sredstva namenil nakupu defibrilatorja za novorojenčke za Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, nato pa leto kasneje sklenil svoje partnerstvo z URI - Soča, ko so se otroci z motnjami govora razveselili naprave za nadomestno komuniciranje. Leto kasneje so donacijo ponovno namenili pediatrični kliniki v Ljubljani, in sicer za nakup genetskega analizatorja za hitrejše diagnosticiranje levkemije pri otrocih.

Od leta 2016 do zdaj pa je donacija Deluxe nekako postala sinonim za sodelovanje med URI - Soča in Lidlom Slovenije. Tisto leto je inštitut postal bogatejši za sodobni gibalni napravi za podporo rehabilitacije otrok, predvsem pri krepitvi spodnjih udov, ki so pomembni za pridobivanje funkcionalnih veščin, kot sta hoja in stanje na nogah. Ob zavedanju, da lahko z moderno tehnologijo izboljšamo in poskrbimo za še večjo kakovost rehabilitacijskih programov, je Lidl Slovenija leta 2017 zbrana sredstva namenil nakupu naprave Nirvana, ki temelji na tehnologiji navidezne resničnosti. Z njo lahko otroci izvajajo različne gibalne aktivnosti glede na svoje potrebe in sposobnosti. Lanskoletna donacija pa je bila izgradnja poligona za učenje vožnje z vozičkom, ki otrokom pomaga pri učenju spretnostnih veščin vožnje in s tem omogoča večjo samostojnost. Kot so povedali na URI - Soča, so v zadnjih petih letih podarjene naprave na poti k rehabilitaciji pomagale že več kot 1.500 otrokom in mladostnikom.