Levica predlaga obdavčenje podjetij Facebook, Google in drugih velikanov

Prvih šest med desetimi največjimi svetovnimi multinacionalkami je po besedah Mesca digitalnih podjetij. Gre za Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook in Alibaba. Skupna vrednost teh šestih podjetij je 9291 milijard dolarjev, kar je približno 173-kratnik slovenskega BDP, piše STA.

Vendar pa ta podjetja v Sloveniji in v EU praktično ne plačujejo davka. Po podatkih EU je Apple leta 2018 v EU plačal "pičlih 0,7 odstotka davka na dobiček", je na novinarski konferenci v DZ pojasnil koordinator Levice Luka Mesec.

Mesec: Vrednost jim ustvarjajo posamezniki

To je po besedah Mesca nezaslišano, sploh zato, ker ta podjetja ne ustvarjajo vrednosti same po sebi, ampak jim vrednost ustvarjajo uporabniki. Največja digitalna podjetja, ki opravljajo digitalne storitve, se hranijo s podatki uporabnikov, ki jih nato prodajajo oglaševalskim podjetjem. Google in Facebook tako zavzemata že 20 odstotkov svetovnega oglaševalskega kolača, je pojasnil, piše STA.

Ta denar se po njegovih besedah ne vrne niti ljudem, ki z vnosi podatkov njihovo vrednost ustvarjajo, niti državam, v katerih so ti vnosi ustvarjeni. Vse dobiček poberejo družbe same, in to zlasti zaradi zastarelih davčnih ureditev, zato pa tudi so ene najbolj dobičkonosnih podjetij na svetu.

EK predlagala direktivo

Evropska komisija je leta 2018 sicer predlagala direktivo, s katero bi ta podjetja začela obdavčevati drugače, vendar je zaradi blokade štirih držav uveljavljanje direktive leto pozneje zaustavile, je spomnil koordinator Levice. Kljub temu so mnoge evropske države takšno direktivo uvedle, junija lani pa je odbor za finance tudi sprejel poziv ministrstvu za finance, naj takšen predlog pripravi do aprila letos.

Ker takšnega predloga ministrstvo ni pripravilo, so ga pripravili v Levici. Z njim bi v Sloveniji digitalne storitve multinacionalk obdavčili po sedemodstotni stopnji. Po podatkih finančne uprave ta podjetja v Sloveniji letno ustvarijo okoli 100 milijonov evrov prometa. Z zakonom pa bi ob pričakovanem povečevanju prometa v prihodnjem letu v proračun dobili okoli 10 milijonov evrov, je še povedal Mesec, še piše STA.