Letos do konca aprila policija obravnavala 1.226 ilegalnih prehodov meje

Policisti so v prvih štirih mesecih obravnavali 1.226 ilegalnih prehodov državne meje, v enakem obdobju lani 322. Letos so najpogosteje obravnavali državljane Alžirije, Pakistana in Maroka. Skoraj polovico ilegalnih prehodov je obravnavala koprska policijska uprava, tretjino pa novomeška.

Med tujci, ki so od začetka januarja do konca aprila nezakonito prestopili mejo, je bilo 283 državljanov Alžirije, 237 državljanov Pakistana, 98 državljanov Maroka, 88 državljanov Sirije in 77 državljanov Afganistana.

Zaradi nezakonitih prehodov meje pa so policisti obravnavali tudi državljane Hrvaške (65), Turčije (56), Kosova (49), Libije (33), Tunizije (31), Albanije (26) ter še 183 oseb iz drugih držav. Lani v enakem obdobju so obravnavali skupaj 322 ilegalnih prehodov, v največ primerih, in sicer 73, pa je šlo za Afganistance.

Po zadnjem podatku za letošnje leto, in sicer do 14. maja, so policisti obravnavali 1.567 nedovoljenih prehodov meje. Kot ugotavljajo na policiji, se je število ilegalnih prehodov v letošnjem aprilu izrazito povečalo predvsem zaradi izboljšanja vremenskih razmer, uveljavitve nove poti nedovoljenih migracij čez Bosno in Hercegovino ter zaradi velikega števila migrantov, ki so se znašli na območju Zahodnega Balkana.

V druge države vrnili manj tujcev

Policija tudi ugotavlja, da se na vsem območju Zahodnega Balkana dogaja, da migranti takoj ob prijetju izrazijo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, nato pa zapustijo nastanitvene zmogljivosti in nadaljujejo pot. To pa se odraža tudi v zmanjšanju števila vrnjenih oseb v sosednje države.

Foto: Reuters Na podlagi mednarodnih sporazumov so slovenski policisti tujim varnostnim organom v prvih štirih mesecih letos vrnili 261 tujcev, v enakem obdobju lani 274. Največ, in sicer 224, so jih vrnili na meji s Hrvaško. Tuji varnostni organi pa so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo vrnili 84 oseb (lani 109). Med vrnjenimi je bilo letos 13 slovenskih državljanov.

Policija v prvih štirih letošnjih mesecih beleži 255 kršitev, ko so tujci na notranjih mejah v Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj (dovoljenje za prebivanje ali vizum), medtem ko je bilo lani takšnih kršitev 276. Večina tujcev, ki so nedovoljeno vstopili na notranjih mejah schengenskega prostora, še vedno pride iz Italije.

V Sloveniji 1.383 nedovoljenih primerov prebivanja

Sicer pa se še vedno povečuje število tujcev, ki jih obravnavajo zaradi nedovoljenega prebivanja na območju Slovenije ali drugih držav članic EU. Policisti so jih obravnavali skupaj 1.383, pri čemer gre večinoma za prekoračitve dovoljenega časa prebivanja, kar je značilno predvsem za državljane držav v širši regiji.

Na današnji dan je po podatkih urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov na območju Slovenije 279 prosilcev za mednarodno zaščito. V azilnem domu je nastanjenih 118 oseb (sprejme lahko 203 osebe), v izpostavi na Kotnikovi v Ljubljani 48 (zmogljivost: 90), v Logatcu pa 23 (v zidanih objektih je prostora za 106 oseb). Zunaj azilnega doma ali njegovih izpostav je 37 oseb, in sicer ena v rejništvu, 14 v dijaškem domu v Postojni, šest v zaporu in 19 v centru za tujce, 53 oseb pa živi na zasebnih naslovih.