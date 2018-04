Letno vsak Slovenec pridela pol tone odpadkov #video

Po zadnjih podatkih vsak Slovenec letno pridela kar 476 kilogramov odpadkov. Če seštejemo vse odpadke, tako komunalne in industrijske, ki so nastali v enem letu, pa je teh skoraj 5,5 milijona ton. Kaj lahko naredimo?

Video: Planet TV

39 odstotkov smeti nastane v industrijski proizvodnji, gospodinjstva pa pridelajo devet odstotkov vseh odpadkov.

Slovenci smo med uspešnejšimi državami, kar zadeva ločeno zbrane odpadke, je v oddaji Dan. na Planet TV povedala Katja Žunec Stritar iz Ekologov brez meja. "67 odstotkov ločenih odpadkov nas uvršča nad evropsko povprečje in sicer na tretje mesto. Trend ozaveščenosti je pozitiven, vendar to ni dovolj," je dejala Stritarjeva.

Pred nekaj leti je društvo Ekologi brez meja organiziralo največji prostovoljni dogodek v zgodovini samostojne Slovenije Očistimo Slovenijo, na katerem je čistilo okoli 280 tisoč posameznikov. "V zadnjih letih smo želeli preseči te neskončne čistilne akcije in se ukvarjati z ozaveščanjem ljudi," je dejala Stritarjeva o razlogih, zakaj akcije zadnjih nekaj let ni bilo. Letos bo akcija spet izvedena, a tokrat zadnjič, kar je tudi slogan akcije. Izvedena bo na dan, ko bodo tudi sicer čistili po drugih 150 državah po svetu.

Kako zmanjšati količino odpadkov?

Začne se pri posamezniku. Težko je čez noč spremeniti navade, ki jih imamo že vse življenje, lahko pa začnemo doma, z majhnimi spremembami, ki so izvedljive v vsakem trenutku.

"Gremo v trgovino, s sabo vzamemo svojo trajno vrečko, tudi pri sadju in zelenjavi lahko prinesemo svojo. Pazimo, ko kupujemo hrano, da je kupimo ravno prav, da je ne mečemo stran. Ko kupujemo živila, pazimo, da so lokalna, da so zavita v čim manj embalaže," je naštela Stritarjeva, ki doda še vožnjo z javnim transportom, kupovanje kakovostnih kosov oblačil za daljši čas, če je mogoče, iz druge roke, in da smo tudi pri tem pozorni na materiale.

Je mogoče živeti brez odpadkov?

Katja Sreš, ki pri Ekologih brez meja sodeluje tudi z nasveti, kako živeti v domu brez odpadkov oziroma v tako imenovanem "zero waste" domu, pravi, da je mogoče živeti celo brez smeti. Po nakupih se vedno odpravi z vrečkami in kozarci.

Rešitev je tudi uporaba samopostrežnih avtomatov, kot je brezembalažni avtomat ljubljanske Snage, ki so ga poimenovali Bert. Iz njega si lahko iztočite bio čistila, različne vrste kisa in kuhinjska olja. Ob nakupu boste potrebovali le svojo embalažo, saj Bert svoje ne ponuja in tako skrbi za zmanjšanje odpadkov.

Za proizvodnjo litrske plastenke namreč porabimo več kot dva decilitra nafte in celo 3 litre vode. Foto: Reuters

Kljub vse večji ekološki ozaveščenosti še vedno proizvedemo in v okolje odvržemo preveč plastike. Predlani je v Sloveniji nastalo kar 59 tisoč ton plastike, v prihodnjih 25 letih pa naj bi se povečala še za trikrat. Sami lahko že z majhnimi spremembami naredimo veliko. Pijače lahko pijemo brez slamic, kupujemo oblačila iz naravnih materialov, poizkusimo živeti brez plastičnih vrečk in podobno.

Odkrili encim, ki plastiko razgrajuje

Ameriški in britanski znanstveniki so pred nekaj dnevi sporočili, da so po naključju ustvarili encim, ki je sposoben razgrajevati plastiko. Odkritje bi sicer lahko bilo revolucionarno, a vendar bi bilo bolje, da bi se čim bolj potrudili zmanjšati količino svojih odpadkov.

Neprimerno zavržena rabljena oblačila

Za spremembo miselnosti med državljani bomo potrebovali še nekaj časa. Ni pa problematična zgolj pretirana uporaba plastike, temveč tudi oblačila. Ne samo zato, ker njihova proizvodnja izredno onesnažuje okolje, temveč tudi zato, ker pogosto rabljena oblačila preprosto zavržemo in to storimo na neprimeren način.

Leta 2019 bo uporaba plastičnih vrečk v trgovinah prepovedana.

S 1. januarjem 2019 na vseh prodajnih mestih prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke. Ne glede na debelino jih bodo trgovine kmalu začele ukinjati. Kot kaže, bodo prve med njimi Lidllove poslovalnice. V njih že po prvem juniju na blagajnah ne boste več mogli kupiti plastične vrečke.

Izjema so vrečke pri sadju in zelenjavi

Iz vseh ukrepov so v skladu z evropsko direktivo izvzete zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana. Na oddelku sadja in zelenjave vrečke torej ostajajo.