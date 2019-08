Lenarčič opravil spoznavni pogovor z novo predsednico Evropske komisije

Kandidat za evropskega komisarja Janez Lenarčič je v Bruslju opravil neformalni spoznavni pogovor z novoizvoljeno predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Pogovarjala sta se o izzivih, ki čakajo novo komisijo, in o pomenu spoštovanja vrednot, na katerih temelji EU, so sporočili s stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju.

Nova predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen je kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije Janeza Lenarčiča tudi podrobneje seznanila z nadaljnjim postopkom, ki predvideva razdelitev resorjev nove komisije proti koncu avgusta oziroma v začetku septembra. Nova voditeljica komisije je neformalne pogovore s kandidati za evropske komisarje začela v torek.

Juncker pred petimi leti zavrnil šest kandidatov

Uradne pogovore s komisarskimi kandidati bo nova predsednica komisije opravila po 26. avgustu, ko se izteče rok za predložitev kandidatov. Nato se bo von der Leynova odločila o porazdelitvi resorjev. Na tej točki bi lahko nekatere kandidate tudi zavrnila.

Uradne pogovore s komisarskimi kandidati bo Ursula von der Leyen opravila po 26. avgustu. Foto: Reuters

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je denimo leta 2014 zavrnil šest kandidatov. Lenarčič je med resorji, ki so po njegovem mnenju zanimivi tudi za Slovenijo, že večkrat omenil okolje, digitalizacijo, raziskave, regionalno politiko, širitev in zunanjo trgovino.

Razporeditvi resorjev sledijo zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta, ki so načrtovana od 30. septembra do 8. oktobra. Evropski parlament naj bi o celotni novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju, ki bo od 21. do 24. oktobra. Evropski parlament na glasovanju na plenarnem zasedanju ne more zavrniti posameznega kandidata, temveč le celotno ekipo.