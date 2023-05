Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neuradnih informacijah N1 Lek zapira tovarno na Prevaljah, s čimer naj bi delo izgubilo 220 zaposlenih. Vodstvo se bo z zaposlenimi srečalo jutri, zaposleni pa bodo o nameri za zaustavitev proizvodnje na tej lokaciji obveščeni do konca leta. Lek je sicer zaprtje proizvodnje na Prevaljah prvič napovedal že leta 2019.

Kaj bo z okoli 220 zaposlenimi, ni jasno, je pa predsednica Lekovega sindikata Lidija Mihelčič za N1 potrdila, da bo več podrobnosti znanih jutri, ko se bo vodstvo srečalo z zaposlenimi.

Sindikat je bil z namero o ukinitvi proizvodnje na lokaciji Prevalje prvič seznanjen oktobra 2019 in od takrat skupaj z delodajalcem iščejo ustrezne rešitve za zaposlene, je še povedala Mihelčičeva in dodala, da sindikat pričakuje konstruktiven dialog ter oblikovanje programa presežnih delavcev, če bo to nujno.

Primarni proizvod Leka v prevaljski tovarni je antibiotik amoksiklav, ki ga prav zdaj primanjkuje tako v Evropi kot v ZDA.