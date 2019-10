Po ustavitvi naložbe v novo tovarno Lek na Prevaljah ukinja proizvodnjo antibiotikov

Farmacevtsko podjetje Lek, ki spada pod okrilje Novartisa, ima na Prevaljah 250 redno zaposlenih in 70 agencijskih delavcev. Prve uradne informacije o nadaljnjih načrtih koncerna je del zaposlenih od nadrejenih dobili že v ponedeljek, pogovori z zaposlenimi pa se nadaljujejo do vključno četrtka. Proizvodnja antibiotikov je medtem ustavljena, delavci pa so na plačani odsotnosti, a prihajajo na sestanke z nadrejenimi o načrtih na lokaciji.

"Lek v Sloveniji dobiva dodatno vlogo in za potrebe Novartisovih tehničnih operacij ustanavljamo v Sloveniji globalni operativni center. V njem bomo izvajali aktivnosti, povezane z logistiko, oskrbovalno verigo, nabavo, kontrolo kakovosti, proizvodno znanostjo in tehnologijo ter inženiringom. In lokacija Prevalje postaja integralni del tega globalnega operativnega centra," je po prvih jutranjih sestankih z zaposlenimi v izjavi za medije na Prevaljah povedal novi predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji Robert Ljoljo.

"Vsi delavci bodo dobili priložnost, da se prekvalificirajo"

Foto: STA Preoblikovanje lokacije Prevalje in s tem ukinitev proizvodnje antibiotikov, ta se bo tako dogajala v sosednji Avstriji, bosta trajala prihodnji dve leti.

"Vsi delavci bodo dobili priložnost, da se prekvalificirajo in usposobijo za nova delovna mesta. V teh dveh letih bo potekala proizvodnja, postopoma se bodo ustanavljala nova delovna mesta in postopoma bomo prenašali proizvodnjo v Avstrijo," je dodal direktor Antiinfektivov Prevalje Roman Burja.

Ljolja je danes tudi razkril, da so s podjetjem Tab Mežica podpisali pismo o nameri, v katerem Tab izraža namero za nakup Lekove novozgrajene proizvodne hale na Prevaljah. Druge podrobnosti o tem za zdaj niso znane. V Leku računajo, da bo del zaposlenih iz Leka dobil tudi možnost zaposlitve v Tabu, tam pa, kot je znano, razmišljajo o tem, da bi dosedanjo proizvodnjo akumulatorjev dopolnili tudi s proizvodnjo litij-ionskih baterij.