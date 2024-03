Lej, mednarodna razstava velikonočnih pirhov in jajčkolov v ALEJI

Velikonočni teden bo zopet poln barvitih doživetij za vso družino v naši najljubši nakupovalni destinaciji ALEJA. Praznovanje so že začeli in bo trajalo vse do te sobote . Iščete sveže zamisli za okraševanje pirhov? Odkrijte navdih na ALEJINI mednarodni razstavi velikonočnih pisanic , kjer lahko najdete umetniške poslikave slovenskega porekla kot tudi iz različnih delov sveta.

Velikonočni teden bo v ALEJI poln barvitih doživetij za vso družino. Foto: Ana Levačič

Za čudovito namizno dekoracijo ali edinstveno velikonočno darilo obiščite velikonočni sejem, kjer boste lahko našli popolno darilo za najbližje ali zase. Dan bo poln ustvarjalnosti ta četrtek ob 17. uri, ko bodo najmlajši imeli priložnost izraziti svojo ustvarjalnost ob poslikavi pirhov in učenju različnih tehnik barvanja pirhov. Za piko na i nepozabnega tedna pa se to soboto ob 16. uri pridružite tradicionalnemu ALEJINEMU jajčkolovu. Podroben program najdete na aleja.si. ALEJA SKY je v nedeljo zaprta, v ponedeljek pa bo obratovala po ustavljenem urniku od 11. do 20. ure. Vabljeni na okusno praznično kosilo visoko nad mestom.

V ALEJI poteka mednarodna razstava velikonočnih pisanic. Foto: Ana Levačič

Izjemna priložnost za obdarovanje v času velikonočnih praznikov je tudi darilni bon Desetak. S tem bonom lahko obdarovanec prosto izbere darilo po svojem okusu. Bon je unovčljiv v vseh prodajalnah ter gostinskih in storitvenih lokalih v kar petih nakupovalnih destinacijah po Sloveniji. Izbira je raznolika, odločitev pa povsem vaša.

Odkrijte umetniške poslikave pirhov slovenskega porekla kot tudi iz različnih delov sveta. Foto: Ana Levačič

