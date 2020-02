Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomurski športnik Beno Misja je do svojih priznanj prišel s prevaro. Postal je celo dobitnik priznanja za izjemne športne dosežke občine Lendava, pozneje pa je postalo jasno, da ni nikoli tekmoval na uradnih tekmovanjih. Svoje dosežke je redno objavljal na Facebooku, ljudje pa so hiteli s čestitkami in slavospevi. A na koncu se je izkazalo, da ni dosegel nič od naštetega.