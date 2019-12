Dončić se je preselil v Lendavo

V prvem delu sezone je Nafto, ki je po prvem delu sezone na četrtem mestu drugoligaške prvenstvene razpredelnice, uvrstila pa se je v polfinale pokala, vodil Slovak Marian Sluka, s katerim pa so se v Lendavi po koncu jesenskega dela sezone razšli.

Slaba dva tedna so Lendavčani potrebovali, da so imenovali novega trenerja, zdaj pa so sporočili, da bodo v nadaljevanju sezone sodelovali z Dejanom Dončićem, 47-letnim slovenskim trenerjem, ki je bil od julija 2018 do septembra letos trener kranjskega Triglava, pred tem pa svoje delo opravljal v trenerskem štabu Domžal.

Zdaj je pred novim izzivom na samostojni trenerski poti, saj je podpisal pogodbo z nekdanjim slovenskim prvoligašem, ki se želi v prihodnosti vrniti med elito.

"Štejem si v veliko čast, da sem postal član najstarejšega kluba v Sloveniji. Ko me je vodstvo kluba povabilo k sodelovanju, mi predstavilo ustroj kluba in pogoje dela, moja odločitev ni bila težka. Prihajam v urejeno in pozitivno sredino. Prepričan sem, da bomo v prihodnjih letih skupaj dosegali cilje, ki si jih naši navijači želijo in zaslužijo," je Dončić povedal v prvi izjavi v vlogi trenerja najstarejšega slovenskega nogometnega kluba, ki je bil ustanovljen daljnega leta 1903.