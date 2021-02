Lahovnik je optimističen. Napoveduje "res visoko okrevanje".

Koordinator strokovne svetovalne skupine Matej Lahovnik je povedal, da neko manjše okrevanje gospodarstva lahko pričakujemo že v drugem četrtletju letošnjega leta, od julija pa bo to okrevanje močno. Položaj je bistveno boljši kot lani ta čas. "Smo preveč pesimistični v nekaterih napovedih. Premalo se zavedamo, v koliko boljši situaciji smo v primerjavi z lanskim letom. Skladišča so bila lani prazna, o virusu se je vedelo zelo malo, o cepivih se je le sanjalo," je povedal. Kot je dejal, s pomladjo pričakujejo sproščanje ukrepov in kroženje denarja. Podjetja so še vedno relativno nizko zadolžena, prihranki prebivalstva so se povečali. Ustvariti moramo pogoje, da ljudje začnejo trošiti in da denar začne krožiti, je dodal.