Lah izstopil iz poslanske skupine NSi

Poslanec Zvonko Lah je v torek izstopil iz poslanske skupine NSi, so sporočili iz stranke. Lah je bil sicer v DZ izvoljen na listi SDS, a je od tam izstopil in se 1. februarja lani pridružil poslancem NSi. Na mizi ima zdaj ponudbo Zelenih Slovenije.

Kot so navedli v NSi, njihova poslanska skupina "spoštuje njegovo odločitev" in je predsednika državnega zbora o njej že obvestila. "Poslanska skupina NSi se mu zahvaljuje za vse opravljeno delo in mu želi vse dobro pri iskanju nove priložnosti drugje," so dodali.

Lah sicer iz stranke za zdaj uradno še ni izstopil, je pa to pričakovati.

Neuradno naj bi se namreč Lah odločil za odhod iz NSi po tistem, ko so interne ankete, ki jih je opravila NSi, v volilni enoti, kjer je želel kandidirati, pokazale prednost drugi kandidatki. To naj bi bila Vida Čadonič Špelič, aktualna direktorica novomeške občinske uprave in nekdanja generalna direktorica veterinarske uprave oz. pozneje uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Skupaj s Čušem ju toži SDS

SDS je zoper Laha in poslanca Andreja Čuša, ki je prav tako zapustil poslansko skupino, po odhodu sprožila tožbo za povrnitev sorazmernega dela stroškov iz volilne kampanje. Postopka na novomeškem in ptujskem sodišču še nista končana.

Se je pa očitno okrepilo sodelovanje med omenjenima poslancema. Lah se je pred kratkim tudi udeležil kongresa Zelenih Slovenije, katerih vodenje je prevzel Čuš. Ta je za STA potrdil, da z Lahom dobro sodelujeta. "Imava podobno zgodbo in poglede na razvoj Slovenije. Lahko potrdim, da ima konkretno ponudbo z naše strani, saj bi bil s svojim znanjem in izkušnjami dodana vrednost naši stranki v parlamentu v tem in naslednjem mandatu. Tudi sedel bo poleg mene v DZ. Kaj več pa bo znano v naslednjih dneh," je navedel Čuš.