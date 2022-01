Kustečeva napoveduje: To bo od zdaj drugače

Zaradi epidemioloških razmer so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zmanjšali število ocen, ki jih mora učenec pridobiti pri posameznem predmetu v letošnjem šolskem letu. S podrobnostmi sklepa ministrice za izobraževanje Simone Kustec so že seznanili vse zavode na področju osnovnega in glasbenega šolstva, so sporočili z ministrstva.