Kurdskega aktivista Kilica izpustili iz pripora v Kopru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da bo sredina odločitev okrožnega sodišča pravnomočna, se mora o zadevi izjasniti še višje sodišče v Kopru.

Po poročanju Televizije Slovenija bo 54-letni Kilic, ki je bil v Sloveniji zaprt 82 dni, zahteval odškodnino od Slovenije. Je pa s soprogo že na poti v nemški Duisburg, kjer živi z družino.

V Slovenji so ga pridržali, ko se je konec julija z družino vračal s počitnic na Hrvaškem. Interpol je 7. septembra tiralico umaknil, a je Kilic kljub temu ostal v priporu.

Doma so ga preganjali, ker je delil letake, v katerih je bil kritičen do tedanjega režima

Kilic je sicer leta 1997 v Nemčiji pridobil politični azil, od leta 2008 pa je tudi nemški državljan. Doma so ga preganjali, ker je kot sindikalni zaupnik delil letake, v katerih je bil kritičen do odnosa tedanjega režima do vojne s Kurdi.

Njegov odvetnik Klaus Spiekermann je danes za nemško tiskovno agencijo dpa danes pojasnil, da Turčija želi, da bi Kilic prestal zaporno kazen, na katero je bil obsojen v 90. letih prejšnjega stoletja zaradi članstva v teroristični skupini. Kilic je za televizijo Slovenija povedal, da se mu je v Turčiji zgodila krivica, zato je zbežal v Nemčijo.

V začetku oktobra se je pred koprskim zaporom zbrala skupina protestnikov v podporo kurdskemu aktivistu, med njimi poleg aktivistov nekateri predstavniki slovenske in evropske politike.