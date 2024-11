Kupi komplet unikatnih razglednic in znamk – pomagaj mladim smučarjem – sodeluj v veliki nagradni igri

Pošta Slovenije je v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije pripravila veliko dobrodelno akcijo, s katero bodo ponosno podprli razvoj slovenskega športa. 9. oktobra so tako izdali pet različnih kompletov, v katerih so unikatne razglednice in priložnostne znamke, tiskane v omejeni nakladi. Del sredstev od prodaje bo namenjen mladim smučarjem, ki jim bomo s tem skupaj skušali zagotoviti boljše pogoje za treninge in nastope na tekmovanjih.