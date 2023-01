Kumer uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ

Kandidat za ministra za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo devet poslancev, šest jih je bilo proti. Med glavnimi cilji je izpostavil spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Potencial vetrne energije je v Sloveniji nedvomno premalo izkoriščen, a bo treba na tem področju predvsem najti skupen jezik z lokalnimi skupnostmi, je Kumer poudaril v odgovoru na vprašanje poslanca SDS Zvonka Černača. Glede hidroelektrarn je poudaril, da jih na Muri ne bo, bodo pa storili vse za dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi.

Očitke, da ne podpira geotermalne energije, je zavrnil. "Gre za velik potencial, ki ga bomo nedvomno morali izkoristiti; ne le za proizvodnjo elektrike, temveč tudi toplote," je dejal.

Jožef Jelen (SDS) je Kumra opozoril na nezanesljivost proizvodnje elektrike v Sloveniji in tveganja, ki jih to prinaša pri samooskrbi. Kandidat za ministra mu je odvrnil, da je nezanesljivost v trenutnih razmerah dejstvo, zato je ključno, da z ustreznimi ukrepi zagotovijo bolj predvidljive razmere.

Drugi blok NEK

K temu bo po Kumrovih besedah nedvomno prispeval drugi blok krške nuklearke. Časovnica projekta je znana in za zdaj velja v nespremenjeni obliki, je odgovoril Aleksandru Reberšku (NSi). Tega je med drugim zanimalo tudi, katere nove davke je pričakovati na podnebnem področju. Kumer je zagotovil, da novih davkov ne bo, razmislili pa bodo tudi o prestrukturiranju nekaterih obstoječih.

Odgovarjati je moral tudi na pomisleke, da bo na novem ministrstvu okolje v podrejenem položaju v primerjavi z energetiko. "To se ne bo zgodilo. Varstvo okolja bo imelo enakovredno vlogo," je zagotovil.

Bojana Podkrajška (SDS) je zanimalo, kako Kumer ocenjuje odnose med Slovenijo in Madžarsko na področju energetike. "Ali so v korist obeh držav?" je vprašal poslanec. Ministrski kandidat mu je odgovoril, da so v energetiki dobre povezave ključne. "To še posebej velja za sosedske države," je dodal.

Dinamičnost trgovanja z elektriko

"Enotni evropski energetski trg je najboljše zagotovilo, da imamo Evropejci eno najzanesljivejših oskrbovalnih verig z energenti. Tovrstne investicije so bile v preteklosti preveč zapostavljene. Tudi trenutna energetska kriza je dokazala, da so projekti, kot je daljnovodna povezava z Madžarsko, korak v pravo smer," je dejal.

Strinjal se je, da je trgovanje z elektriko dinamično, a to tudi poveča zanesljivost oskrbe. Na očitke o napihnjenih cenah, ki jih trgovci določajo v prodaji na drobno, je odgovoril, da politike posameznih podjetij ne more komentirati. Podkrajška z odgovori ni prepričal. "Imam mešane občutke," je dejal poslanec.

Poslanca Jelen (SDS) in Teodor Uranič (Svoboda) sta se osredotočila na male sončne elektrarne, čeprav sta bila s stališči na različnih bregovih. Jelen je Kumra pozval, naj prisluhne gospodinjstvom, ki imajo velike težave pri priključitvi malih sončnih elektrarn na omrežje. Uranič pa je po drugi strani prepričan, da je Kumer že do zdaj storil ogromno za spodbujanje obnovljivih virov energije.