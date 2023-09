Kumer: Ocene, da bi se lahko cena elektrike zvišala tudi za 60 odstotkov, držijo

Maloprodajne cene elektrike so za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in zaščitene odjemalce ter za mala in srednje velika podjetja navzgor zamejene do konca leta. Ocene, da bi se lahko cena elektrike v prihodnjem letu glede na letošnji maj zvišala tudi za 60 odstotkov, kot je v medijih dejal direktor Elesa Aleksander Mervar, po ugotovitvah ministrstva za okolje, podnebje in energijo držijo.

Zamejitev cen za srednje velika in velika podjetja ni več potrebna, saj so tržne cene omogočale sklenitev nižjih cen od zamejenih. Odvisno je sicer od obdobja zakupa in od tega, kdaj je bila pogodba sklenjena, vendar so cene večinoma pod zamejenimi, razen pri segmentu malih poslovnih odjemalcev, kjer so zamejene cene izredno nizke, je v pogovoru za STA, ki bo v celoti objavljen v petek, povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Pri gospodinjstvih je stanje drugačno, je dodal, dobavitelji morajo vnaprej vedeti, kako bo potekal izhod iz ukrepov. Po Kumrovih besedah ni predvideno, da bi razliko med tržno ceno in zamejeno maloprodajno ceno prevalili na dobavitelje, saj bi s tem dodatno omejili trg.