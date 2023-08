Oktobra višje položnice za električno energijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se izteče enoletno obdobje za polovico znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE), ki ga plačujejo gospodinjski in mali poslovni odjemalci. Ukrep je bil sprejet hkrati z regulacijo drobnoprodajnih cen za te odjemalce. Regulacija je bila podaljšana, znižanje prispevka za zdaj ne bo.

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE plačujejo končni odjemalci električne energije ter končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote. Pri gorivih je bil po lanski (delni) oprostitvi znova uveden julija letos, pri elektriki je bil od 1. septembra 2022 za leto dni znižan za 50 odstotkov.

Znižanje je bilo, kot je vlada pojasnjevala ob spremembi področne uredbe avgusta lani, sprejeto kot komplementarni ukrep regulaciji drobnoprodajnih cen elektrike za gospodinjske in male poslovne odjemalce ter porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Tudi obdobje veljavnosti je sovpadalo z obdobjem regulacije cen.

Vlada je aprila letos regulacijo cen podaljšala do konca leta, podaljšanja obdobja znižanja tega prispevka pa ne bo, so danes potrdili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

"Ukrep je bil že v začetku načrtovan kot začasen, pripravljen in sprejet v času zelo volatilnih cen (električne) energije. Ministrstvo sicer pozorno spremlja razvoj dogodkov na energetskih trgih in se redno posvetuje z drugimi deležniki tudi v okviru kriznih skupin ministra," so dodali.

V povprečju slabih pet evrov višji zneski

Vlada novih ukrepov trenutno na mizi nima, saj del ukrepov za zniževanje cen še velja, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer pa je večkrat napovedal, da bodo rešitve iskali, ko stanje ne bo več vzdržno, je v začetku tedna poročal POP TV.

Višina prispevka, ki ga plačujejo končni odjemalci, je odvisna od njihove razvrstitve v odjemno skupino glede na moč, napetostno raven, kategorijo in namen porabe električne energije ter se obračunana na kilovat (kW) obračunske moči končnega odjemalca na mesečni ravni. Za polovico znižani prispevek je npr. za gospodinjske odjemalce znašal 0,36948 evra na kW brez davka na dodatno vrednost (DDV) mesečno.

Pričakujemo lahko torej višje položnice za elektriko. Znesek bo ob na primer deset kW obračunske moči višji za okoli 3,7 evra brez DDV oz. 4,5 evra z DDV. Končni znesek je sicer sestavljen iz cene električne energije, omrežnine (za prenos in distribucijo), prispevkov (poleg za OVE še za energetsko učinkovitost in delovanje operaterja trga), trošarine na električno energijo in davka na dodano vrednost (DDV).

Stopnja tega za energente je bila kot del ukrepov zaradi draginje od 1. septembra lani do 31. maja letos znižana z 22 na 9,5 odstotka. Ukrep ni bil podaljšan, tako da znova znaša 22 odstotkov.

Na ministrstvu so za ponazoritev vzeli gospodinjstvo, ki živi v stanovanju in ima obračunsko moč sedem kW. Na njihovi položnici bo razlika na mesečni ravni 3,14 evra, skupaj z DDV. Pri gospodinjstvih, ki živijo v hišah in imajo nekoliko višjo obračunsko moč, pa bo ta znesek višji še za približno en evro, so pojasnili.