Kučan: To so bili dolgi, neprespani dnevi #video

Pogodba, ki je ne le končala osamosvojitveno vojno v Sloveniji, temveč v mednarodnih krogih tudi prinesla osnutek mednarodnega priznanja države s čimer je Slovenija postala partner v mednarodni politiki. "Bili so to dolgi neprespani dnevi," se sprejemanja Brionske deklaracije, prve slovenske diplomatske zmage, ob trideseti obletnici od podpisa spomnil prvi predsednik Milan Kučan.

Brionska deklaracija je prinesla konec vojne in mednarodno priznanje, zaradi katerega danes kot himno poslušamo Zdravljico.

"Predsednik Evropskega sveta Van der Bruck nam je očital, da je Slovenija naredila kup enostranskih korakov. S tem je citiral ameriškega državnega sekretarja Bakerja. France Bučar je rekel, kakšne pa, kakšne druge kot enostranske? Seveda enostranske!," je dejal prvi zunanji minister Dimitrij Rupel.

"Takšne sloge si v trenutni politiki ne moremo predstavljati"

Kot je poudaril predsednik države Borut Pahor naj bi Brionska deklaracija suspendirala proces osamosvojitve Slovenije, resnici pa ga je, kot se je izkazalo kasneje, pospešila,

"Danes ne živimo tako usodnega časa kot je bil tedaj, toda zgodovina ni rekla in ne bo rekla nikoli zadnje besede. Če naj bi jo takrat dosegli, moramo tej enotnosti upirati pot danes, s sodelovanjem, je spomnil Pahor: "Takšne sloge in pristnih stiskov rok si namreč, v trenutni politiki, ne moremo niti predstavljati."

Ob tem je prvi predsednik Slovenije Milan Kučan dejal. da je moral sam tvegati v imenu slovenske delegacije: "Rekel sem, mi to sprejemamo, in s tem je Van der Bruck končal. In to je bilo veliko tveganje. Ampak tveganje, kot sem rekel, prvič neko tveganje, ki smo ga prevzeli vsi skupaj, ki smo bili na teh pogajanjih, kar je bilo zelo pomembno. In drugič, tveganje, za katerim je stala garancija Evropske unije, da se bo vojna končala, da se bodo začela resna mirovna pogajanja, kot so se potem tudi začela.