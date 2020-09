Kučan, Janša in Bavčar bodo skupaj pripravljali državno proslavo

Vlada je imenovala pisano druščino članov častnega odbora za pripravo na obeležitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Slovenije. Med člani so med drugim Milan Kučan, Janez Janša, Igor Bavčar, Dimitrij Rupel, Tone Krkovič in drugi.

Vlada je začela priprave na obeležitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne države. Med drugim je na sinočnji dopisni seji imenovala častni odbor za počastitev te obletnice, posebni zadolžitvi pa sta prejeli še ministrstvi za kulturo in za izobraževanje.

Članstvo v častnem odboru si je prislužilo 22 oseb in je vezano na aktualno funkcijo ali funkcijo v času osamosvajanja. Člani odbora so med drugim predsednik republike Borut Pahor, ki je tudi predsednik odbora, predsednik DZ Igor Zorčič, predsednik DS Alojz Kovšca, nekdanji predsednik republike Milan Kučan, predsednik slovenske vlade leta 1991 Lojze Peterle, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Peter Jambrek, nekdanji minister za zunanje zadeve Dimitrij Rupel ter nekdanji obrambni minister in aktualni predsednik vlade Janez Janša.

Med člani odbora so tudi nekdanji minister za notranje zadeve in vodja Republiške koordinacijske skupine za obrambo Slovenije Igor Bavčar, vodja Manevrske strukture narodne zaščite Tone Krkovič ter načelnik Republiškega štaba Teritorialne obrambe generalmajor Janez Slapar.

Člani odbora so tudi aktualni predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever Tomaž Čas, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Peter Štih, predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa Tone Kajzer ter predsednik Društva slovenskih pisateljev Dušan Merc.

Med člani odbora pa so še ministri za kulturo Vasko Simoniti, za zunanje zadeve Anže Logar, za notranje zadeve Aleš Hojs, za obrambo Matej Tonin ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Predlog programa mora biti narejen do 15. oktobra

Vlada je zadolžila ministrstvo za kulturo, da do 10. oktobra pripravi predlog obeležitve obletnice v kulturnih dejavnostih. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa mora do takrat pripraviti predlog obeležitve obletnice za vzgojno izobraževalne institucije, so pojasnili v kabinetu predsednika vlade.

Organizacijske priprave za počastitev 30. obletnice samostojnosti Slovenije bo izvedel Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve. Slednji mora do 15. oktobra pripraviti predlog programa obeležitve.